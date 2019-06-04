3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тина Канделаки похвасталась: она почти не набрала вес в каникулы: «Вернулась из Мадрида. Невероятный город! Полный поэзии и страсти, красивых женщин, брутальных мужчин, лени и любви, которая висит в тяжелом воздухе. Старый и романтичный, но куда менее ухоженный, чем Москва. Море туристов. Номера, которые обычно стоят 200 евро, на пике спроса продают по 4000. Очень люблю этот город, есть даже любимый ресторан, и я обычно привожу отсюда +3 кг. В этот раз повезло: привезла +1».

Ирина Пегова вернулась из Парижа заметно похорошевшей.

Анита Цой пожаловалась на популярность: «Раньше, приезжая в Корею, Японию, Китай, Сингапур или Таиланд, я отрывалась по полной. Точно знала, что меня никто из соотечественников не узнает. Я умело сливалась с толпой азиатов и могла свободно разруливать по улицам города. Главное было молчать! У меня очень узнаваемый голос. Даже не глядя на меня, лишь по голосу, русскоговорящие туристы меня сразу узнавали и просили автограф. Теперь всё по-иному. Наши сограждане стали часто летать в паназиатские страны. Научились отличать азиатов друг от друга. И теперь меня узнают не только по голосу, но и в лицо. Нет мне теперь нигде покоя, если рядом НАШИ люди. Даже темные очки не спасают».

Екатерина Андреева поделилась: «Забытый запах натуральной клубники. Вкус-бомбический. Есть теперь один минус-пластмассовую теперь есть не смогу. К хорошему привыкаешь мгновенно».