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3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Тины Канделаки

Как звезды провели первый понедельник лета — читайте в нашем дайджесте.

Светлана Зейналова поздравила дочь и показала фото и видео с ней: «Между почти, это для вас всех возраст не важен и это "только Цыфра в паспорте")) а для нас ГОД — это огромный срок! И много уже сделано, освоено и приобретено — например, знакомство с мальчиками, новые зубы (пока бесплатно), а также билеты в Турцию на лето! Готовимся к путешествию. Мама же, как обычно, приобрела бесценный опыт, синяки под глазами и новую коляску, с которой будет удобно ухать в Турцию! Все сходится!!!! А коляску я еще беременная присмотрела — и вот на годик сама себя поздравила. Кстати, надо все записывать в тетрадку — от бессонных ночей до затрат: вырастет Вероня — я ей счет выставлю».

Жасмин показала милые снимки: «Мои счастливые малыши - через 1,5 часа обнимем нашего папу».

46-летняя Хайди Клум показала, как выглядела в 22 года и сейчас.

Светлана Бондарчук похвасталась девичьим телом:

Тина Канделаки похвасталась: она почти не набрала вес в каникулы: «Вернулась из Мадрида. Невероятный город! Полный поэзии и страсти, красивых женщин, брутальных мужчин, лени и любви, которая висит в тяжелом воздухе. Старый и романтичный, но куда менее ухоженный, чем Москва. Море туристов. Номера, которые обычно стоят 200 евро, на пике спроса продают по 4000. Очень люблю этот город, есть даже любимый ресторан, и я обычно привожу отсюда +3 кг. В этот раз повезло: привезла +1».

Ирина Пегова вернулась из Парижа заметно похорошевшей.

Анита Цой пожаловалась на популярность: «Раньше, приезжая в Корею, Японию, Китай, Сингапур или Таиланд, я отрывалась по полной. Точно знала, что меня никто из соотечественников не узнает. Я умело сливалась с толпой азиатов и могла свободно разруливать по улицам города. Главное было молчать! У меня очень узнаваемый голос. Даже не глядя на меня, лишь по голосу, русскоговорящие туристы меня сразу узнавали и просили автограф. Теперь всё по-иному. Наши сограждане стали часто летать в паназиатские страны. Научились отличать азиатов друг от друга. И теперь меня узнают не только по голосу, но и в лицо. Нет мне теперь нигде покоя, если рядом НАШИ люди. Даже темные очки не спасают».

Екатерина Андреева поделилась: «Забытый запах натуральной клубники. Вкус-бомбический. Есть теперь один минус-пластмассовую теперь есть не смогу. К хорошему привыкаешь мгновенно».

Шэрон Стоун опубликовала забавный коллаж:

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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