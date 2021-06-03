3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Алферова поделилась гармоничной и вдохновляющей фотографией прямо у моря.

Эвелина Бледанс вместе с сыном приняла участие в акции Сад Памяти – вместе с Семеном звезда сажала деревья.

Мила Сивацкая опубликовала уютное селфи из Киева на балконе, в белом халате и с полотенцем на голове.

Екатерина Волкова опубликовала трогательное фото со своей мамой и дочерью Лизой, а Анна Хилькевич с детьми снова отправилась в поездку, опубликовав фото из самолета.

Стеша Маликова, как настоящая гордость своего папы, похвасталась достижением – девушка успешно сдала первый госэкзамен.