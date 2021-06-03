3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова поделилась элегантным образом в формате «лифтолук».
Тина Канделаки представила фото с ПМЭФ-2021 – там она работает в качестве модератора.
Ната Рудова поделилась элегантным фото из отпуска и своим планами на вечер.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lukerya
Лукерья Ильяшенко поделилась селфи и рассказала про сложности с домовым чатом – соседи актрисы устраивают онлайн-разборки в три часа ночи.
Анастасия Решетова представила новый клип, в котором взорвала любимую машину Тимати и раздавила мотоциклом красную розу, символ шоу «Холостяк».
Ксения Алферова поделилась гармоничной и вдохновляющей фотографией прямо у моря.
Эвелина Бледанс вместе с сыном приняла участие в акции Сад Памяти – вместе с Семеном звезда сажала деревья.
Мила Сивацкая опубликовала уютное селфи из Киева на балконе, в белом халате и с полотенцем на голове.
Екатерина Волкова опубликовала трогательное фото со своей мамой и дочерью Лизой, а Анна Хилькевич с детьми снова отправилась в поездку, опубликовав фото из самолета.
Стеша Маликова, как настоящая гордость своего папы, похвасталась достижением – девушка успешно сдала первый госэкзамен.
Фото: Instagram Лукерьи Ильяшенко, Марии Шумаковой, Эвелины Бледанс, Ксении Алферовой, Милы Сивацкой, Тины Канделаки, Натальи Рудовой
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