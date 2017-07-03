Сексуальные позы, семейные посиделки и теплые края — все, чем делились звезды в первый понедельник июля, смотрите в нашем дайджесте

В этот понедельник солистка «А-студио» Кети Топурия дразнила всех длиной своих ног на «постельной» фотографии из Лос-Анджелеса. Виктория Боня похвасталась фотографией, для которой ее подготовила команда стилистов и визажистов из Москвы. Катя Гордон гордится новыми формами. А Светлана Лобода поблагодарила Николая Баскова за совместный ланч.

Ксения Бородина поделилась уютным снимком с дочками в Турции. Семья Пресняковых собралась вместе в Испании. Находящаяся там же Анфиса Чехова делится расслабленно-сексуальными фотографиями. Филипп Киркоров отдыхает с детьми в Париже: «А из нашего Балкона Диснейленд как на ладони».

Дима Билан решил отдохнуть и отправился в Африку. А Алексей Воробьев показал, как путешествует с любимым псом: «Ушастый немного волнуется, когда самолет взлетает, так что мы обычно взлетает вот так».

Денис Клявер смирился с дождливым летом и никуда не полетел. Елизавета Боярская показала фото с дачи: «Дача!!! Впервые мы приехали на неё в прошлом веке и даже больше, - в прошлом тысячелетии! И все равно нет ничего милее и роднее этого "деревянного старикашки" во всем уступающего крепким, солидным соседям с удобствами! А когда еще редкий гость- солнце, так вообще благодать!»

Кристина Асмус показала, как проказничает ее малышка. Чулпан Хаматова опубликовала нежное фото: «С днем рождения, моя любимая девочка!»

Ольга Орлова рассказала о добром поступке Андрея Григорьева-Апполлонова: