3 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
В этот понедельник солистка «А-студио» Кети Топурия дразнила всех длиной своих ног на «постельной» фотографии из Лос-Анджелеса. Виктория Боня похвасталась фотографией, для которой ее подготовила команда стилистов и визажистов из Москвы. Катя Гордон гордится новыми формами. А Светлана Лобода поблагодарила Николая Баскова за совместный ланч.
Ксения Бородина поделилась уютным снимком с дочками в Турции. Семья Пресняковых собралась вместе в Испании. Находящаяся там же Анфиса Чехова делится расслабленно-сексуальными фотографиями. Филипп Киркоров отдыхает с детьми в Париже: «А из нашего Балкона Диснейленд как на ладони».
Дима Билан решил отдохнуть и отправился в Африку. А Алексей Воробьев показал, как путешествует с любимым псом: «Ушастый немного волнуется, когда самолет взлетает, так что мы обычно взлетает вот так».
Денис Клявер смирился с дождливым летом и никуда не полетел. Елизавета Боярская показала фото с дачи: «Дача!!! Впервые мы приехали на неё в прошлом веке и даже больше, - в прошлом тысячелетии! И все равно нет ничего милее и роднее этого "деревянного старикашки" во всем уступающего крепким, солидным соседям с удобствами! А когда еще редкий гость- солнце, так вообще благодать!»
Кристина Асмус показала, как проказничает ее малышка. Чулпан Хаматова опубликовала нежное фото: «С днем рождения, моя любимая девочка!»
Ольга Орлова рассказала о добром поступке Андрея Григорьева-Апполлонова:
Внимание! Эксклюзив) или "Как я провёл выходные в Питере "! Проведя пол-дня на дачном воздухе вместе с моей драгоценной подругой и ребятами из Иванушек, болтая о жизни и не только, вспоминая наши 20 с лишним лет дружбы, разные моменты и ситуации , ностальгируя на разные темы, всё так бы и осталось между нами, нашим личным, без съёмок в сторис и без постов в соц сетях, если бы не то что случилось на обратной дороге в город))) А именно Стоя в огромной воскресной загородной пробке, мы увидели впереди машину, которая заглохла на обочине, и всей семье, кроме папы-водителя пришлось её толкать. Представляете себе картину: вы все вышли и толкаете вашу машину, и вдруг... как гром среди ясного неба выбегает из заднего авто никто иной, как Рыжий из Иванушек!!!! , и начинает толкать!!! вместе с вами вашу машину!!! Я чувствовала переполняющую меня гордость за моего Рыжика @ryrik , и не могла не выложить это видео, за которое папарацци потребовали бы огромные деньги , а я делюсь этим с вами абсолютно бескорыстно и с огромным удовольствием #люблюсвоихдрузей
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)
Александр Буйнов поделился насущными проблемами: «Моя ночью в панике-"а ты проверил насосы-колодцы?!... ...а утром выходим с Марчелло и глядим-красотищща!!! Ну,утонули чуть-чуть,зато картинка получилась на загляденье!У природы нет плохой погоды!А вы как боролись со всемирным потопом?»
Мария Кожевникова предположила, что лето не наступает из-за нее:
Слушайте, а может лето не наступает потому что я венок новогодний не сняла ?! 😳🤔
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
Фото: instagram.com