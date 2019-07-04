logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Ирины Хакамады

О том, как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

«Меняю фамилию. Вливаюсь в семью Ивановых. Вот так», — удивила подписчиков актриса Елизавета Арзамасова. Хештеги #стс и #ивановыстс все расставили по своим местам.

«Любовь, 10 сегодня», — Юлия Такшина отметила день рождения сына.

«Ребята на работу устроились», — поделилась Ирина Хакамада.

Александр Овечкин осваивает новые виды спорта: «Для 1го раза сойдет))) особенно в конце))», — смеется он.

Алана Мамаева иронизирует по поводу собственной внешности: «В своем и в чужом Инстаграм или "как вижу себя я, и как видят меня окружающие" 😅😫».

Валерия поделилась фотографией с мужем: «Первое фото из Исландии. "Солнечный странник" — именно так на русский язык переводится одна из самых незамысловатых и гениальных скульптур в мире. Она дань памяти и уважения героическому прошлому Исландии — мужественным викингам. Памятник напоминает остов корабля этих славных мореплавателей и воинов».

Ксения Собчак показала фото голопопого сына: «Доехали до моря».

Анна Семенович отдыхает в Греции

«Скоро будет так много красивого», — заинтриговала Виктория Дайнеко.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...