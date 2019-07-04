3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алана Мамаева иронизирует по поводу собственной внешности: «В своем и в чужом Инстаграм или "как вижу себя я, и как видят меня окружающие" 😅😫».

Валерия поделилась фотографией с мужем: «Первое фото из Исландии. "Солнечный странник" — именно так на русский язык переводится одна из самых незамысловатых и гениальных скульптур в мире. Она дань памяти и уважения героическому прошлому Исландии — мужественным викингам. Памятник напоминает остов корабля этих славных мореплавателей и воинов».

Ксения Собчак показала фото голопопого сына: «Доехали до моря».

Анна Семенович отдыхает в Греции

«Скоро будет так много красивого», — заинтриговала Виктория Дайнеко.