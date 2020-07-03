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3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Хилькевич

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич показала фото в образе роскошной дамы и подняла важную тему: «Как вы думаете, насколько вы токсичная мать? Смотрю сейчас на ютубе отличное видео по этой теме (выпустила Лазарева Таня, с моей любимой Натальей Ремиш и другими интересными личностями)... и понимаю, что если бы не книги о воспитании и психологии детей, если бы не возможности и знания, которые дал нам интернет... то страшно представить сколько ошибок можно допустить, из-за отсутствия опыта и нужных знаний... потому что так легко, хоть и в любви, вырастить закомплексованного травмированного человека. Про себя могу сказать, что я должна была стать токсичной матерью, были все задатки.... но этого не случилось — любовь к детям и тяга к знаниями сделали моих детей счастливыми».

Владимир Пресняков показала своего счастливого сына, а Оксана Самойлова — своих:

Певица показала образ с майкой с подплечниками (стилисты спорят, стоит ли носить их в этом сезоне, или это уже моветон).

Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала роскошную фигуру в сияющем платье.

Катерина Шпица похвасталась видами: «Кругозор Ефремова — очень красивое место! Главное — следить за погодой, чтоб не оказаться там настигнутым грозой. Но маршрут недлинный, если что, возвращаться будет недалеко. А дождевик вообще избавит от проблем! Мы вчера попали на обратном пути под дождь, но не сильный, поэтому было здорово) Мы любим гулять под дождем. Маршрут легкий, отлично подходит для похода с ребёнком! С вершины горы Монашки видны вся Красная Поляна, долина речки Мзымта и горы: хребет Аибга, хребет Псеашхо, Турьи горы, гора Агепста. Это место впервые обнаружил ученый, географ, писатель и поэт Ю.К.Ефремов. В его честь на площадке установлен монумент. В зоне привала перед основным подъемом обитает огромный белый пес! Второй раз мы на маршруте, и снова он на том же месте. Очень добрый, не пугайтесь, если что. Видели бабочек, жабеныша, белку, змейку, изучали отличие земляники от волчьей ягоды, землянику ели) И стенды Кавказского заповедника по пути интересные».

Настасия Самбурская отдыхает на лодке, а Лера Кудрявцева — наслаждается плаванием в бассейне:

Рената Литвинова показала фото с морщинками: «Честная фотография. Хочется броситься в воду, но холодно и мелко».

Анна Плетнева поделилась личным:

Мария Кожевникова показала, как выглядела бы, если бы была мужчиной: «Как же я рада, что не родилась мужиком».

А как считаете вы, красивый ли парень из нее получился?

Фото и видео: Instagram/@annakhilkevich/@samburskaya/@samoylovaoxana/@georginagio/@valeriya/@katerinashpitsa/@dusya_star/@renatalitvinovaofficiall/@mkozhevnikova/@presnyakovvladimir

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