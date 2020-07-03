3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица показала образ с майкой с подплечниками (стилисты спорят, стоит ли носить их в этом сезоне, или это уже моветон).

Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала роскошную фигуру в сияющем платье.

Катерина Шпица похвасталась видами: «Кругозор Ефремова — очень красивое место! Главное — следить за погодой, чтоб не оказаться там настигнутым грозой. Но маршрут недлинный, если что, возвращаться будет недалеко. А дождевик вообще избавит от проблем! Мы вчера попали на обратном пути под дождь, но не сильный, поэтому было здорово) Мы любим гулять под дождем. Маршрут легкий, отлично подходит для похода с ребёнком! С вершины горы Монашки видны вся Красная Поляна, долина речки Мзымта и горы: хребет Аибга, хребет Псеашхо, Турьи горы, гора Агепста. Это место впервые обнаружил ученый, географ, писатель и поэт Ю.К.Ефремов. В его честь на площадке установлен монумент. В зоне привала перед основным подъемом обитает огромный белый пес! Второй раз мы на маршруте, и снова он на том же месте. Очень добрый, не пугайтесь, если что. Видели бабочек, жабеныша, белку, змейку, изучали отличие земляники от волчьей ягоды, землянику ели) И стенды Кавказского заповедника по пути интересные».

Настасия Самбурская отдыхает на лодке, а Лера Кудрявцева — наслаждается плаванием в бассейне: