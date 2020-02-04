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3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Лены Перминовой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Лена Перминова показала нежное фото с Верой Брежневой в день ее рождения.

Сергей Безруков сходил с дочерью в салон на стрижку.

Анна Хилькевич показала забавное фото со своими малышками: «Арианна научила Машулю фотографироваться и танцевать — с таким вот выражением лица))) Наконец-то пришел тот возраст, когда она все повторяет за нами, за сестрой и лезет вездеее)) Но на этот случай страхующая рука мамы всегда рядом. Мне безусловно нравится любой возраст у ребенка, но все же самыми любимыми периодами я бы назвала 1,5-2 годика, в потом уже с 4х. Ну, совсем груднички не считаются — это вообще one love».

Ида Кехман опубликовала забавный кадр: «Еще не лыжники, но Горнопляжники».

«Плавать или загорать? Несмотря на то, что я выросла на море, плавать я не очень люблю, но и не являюсь поклонницей бесконечного валяния на лежаке», — призналась Катя Копанова.

Дарья Мороз обрадовала поклонников: «Я закончила сниматься у папаси в угрюмрека. Было прекрасно, хоть и коротко. Ждем премьеру на Первом».

Ирина Пегова очаровала фанатов взмахом ресниц: «Не жизнь, а малина !!! Тьфу, тьфу, тьфу, как бы не Сглазить».

Надежда Мейхер-Грановская поделилась творчеством: «Первая репетиция акустического концерта "Feelings"».

Полина Диброва сходила с сыном на концерт: «Самое фантастическое любимое снежное шоу! Спрашиваете понравилось ли? Если человек четвертый год подряд посещает, значит ему нравится».

Валерия с мужем прогулялись с мамой после эндопротезирования обоих коленных суставов: «Семейный поход в кинотеатр. Да, уже ходим с мамулей в театры, музеи, кино, рестораны».

Фото и видео: instagram

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