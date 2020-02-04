3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Перминова показала нежное фото с Верой Брежневой в день ее рождения.

Сергей Безруков сходил с дочерью в салон на стрижку.

Анна Хилькевич показала забавное фото со своими малышками: «Арианна научила Машулю фотографироваться и танцевать — с таким вот выражением лица))) Наконец-то пришел тот возраст, когда она все повторяет за нами, за сестрой и лезет вездеее)) Но на этот случай страхующая рука мамы всегда рядом. Мне безусловно нравится любой возраст у ребенка, но все же самыми любимыми периодами я бы назвала 1,5-2 годика, в потом уже с 4х. Ну, совсем груднички не считаются — это вообще one love».

Ида Кехман опубликовала забавный кадр: «Еще не лыжники, но Горнопляжники».

«Плавать или загорать? Несмотря на то, что я выросла на море, плавать я не очень люблю, но и не являюсь поклонницей бесконечного валяния на лежаке», — призналась Катя Копанова.

Дарья Мороз обрадовала поклонников: «Я закончила сниматься у папаси в угрюмрека. Было прекрасно, хоть и коротко. Ждем премьеру на Первом».

Ирина Пегова очаровала фанатов взмахом ресниц: «Не жизнь, а малина !!! Тьфу, тьфу, тьфу, как бы не Сглазить».

Надежда Мейхер-Грановская поделилась творчеством: «Первая репетиция акустического концерта "Feelings"».