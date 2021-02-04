3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Свой день рождения отмечает и певица Вера Брежнева. В своем блоге она поделилась забавными селфи.

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов продолжают наслаждаться отдыхом и порадовали поклонников озорным фото с пляжа.

Кети Топурию, которая недавно стала мамой, ностальгирует по беременности и вспоминает, как вынашивала своего малыша Адама.

Агата Муцениеце исполнила мечту своей дочки Мии Прилучной и познакомила девочку с ее кумиром, Егором Кридом, с которым теперь она работает на проекте «Голос.Дети».

А вот Таню Буланову, которая появилась в Instgram футболиста Владимира Быстрова, подписчики не признали, певица без макияжа оказалась совсем не похожей на саму себя.