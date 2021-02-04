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3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Лиза Арзамасова

Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/

О том, как звезды провели свой день, читайте в нашем дайджесте.

Гоар Аветисян поздравляет с днем рождения своего сына Гаспара и публикует совместные фото с малышом. Мальчику исполнилось 7 месяцев.

Лиза Арзамасова поделилась сказочной фотографией в нежном платье и с кудрявыми растрепанными волосами.

Ксения Собчак поздравила Ксению Соловьеву с назначением на должность главы российского Vogue и поделилась совместным фото с ней.

День рождения отмечает и младшая дочка Миллы Йовович Озиан — девочке исполнился один год.

Альбина Джанабаева сходила в театр и продемонстрировала коронавирусные реалии в культурных учреждениях — манекены на креслах для соблюдения социальной дистанции.

Катерина Шпица показала забавное видео, как она направляется на тренировку со своим напарником — вместе они поют в машине.

Свой день рождения отмечает и певица Вера Брежнева. В своем блоге она поделилась забавными селфи.

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов продолжают наслаждаться отдыхом и порадовали поклонников озорным фото с пляжа.

Кети Топурию, которая недавно стала мамой, ностальгирует по беременности и вспоминает, как вынашивала своего малыша Адама.

Агата Муцениеце исполнила мечту своей дочки Мии Прилучной и познакомила девочку с ее кумиром, Егором Кридом, с которым теперь она работает на проекте «Голос.Дети».

А вот Таню Буланову, которая появилась в Instgram футболиста Владимира Быстрова, подписчики не признали, певица без макияжа оказалась совсем не похожей на саму себя.

Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Ксении Собчак, Гоар Аветисян, Миллы Йовович, Альбины Джанабаевой, Виктора Быстрова, Катерины Шпицы, Агаты Муцениеце, Веры Брежневой, Регины Тодоренко

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