3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Юлия Ковальчук примерила яркий образ: «Добавим немного жесткости в образ) а то все блондиночка, нежная, воздушная... ну-ну ) бизнемены разбегайтесь».
Анна Хилькевич пожаловалась на сны: «Мне вот интересно, это у всех так? Рассказываю. Ночью мне снится какой-либо сон, потом в течении дня я его или не помню, или не вспоминаю, но вечером, когда я ложусь в кровать на свою подушку, то у меня сразу перед глазами возникают флешбеки из сна! Весь сон перед глазами всплывает... как это? Что это? Неужели это энергия сновидения остается на подушке....?!»
Игорь Верник показал семейный подряд: «Снялись с сыном вместе в короткометражке “Легкий способ бросить курить”»
«Второй пошел!», — похвасталась Ирена Понарошку новыми умениями младшего.
Виктория Бекхэм показала нежное фото с читающей подросшей дочерью.
Мария Погребняк попробовала на себе криосауну: «-190 градусов, но я выдержала только -110».
Лолита Милявская анонсировала новое шоу мужа Примадонны: «Новый, очень крутой проект Максима Галкина! Снимается в клубе "Газгольдер". Больше ничего не скажу».
Сергей Шнуров отправился в Альпы, Стас Михайлов в Австрию, Анна Семенович — в Рим. Жена и дети Стаса, тем временем, готовятся к Новому Году.
Фото и видео: instagram
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