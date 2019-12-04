3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук примерила яркий образ: «Добавим немного жесткости в образ) а то все блондиночка, нежная, воздушная... ну-ну ) бизнемены разбегайтесь».

Анна Хилькевич пожаловалась на сны: «Мне вот интересно, это у всех так? Рассказываю. Ночью мне снится какой-либо сон, потом в течении дня я его или не помню, или не вспоминаю, но вечером, когда я ложусь в кровать на свою подушку, то у меня сразу перед глазами возникают флешбеки из сна! Весь сон перед глазами всплывает... как это? Что это? Неужели это энергия сновидения остается на подушке....?!»

Игорь Верник показал семейный подряд: «Снялись с сыном вместе в короткометражке “Легкий способ бросить курить”»

«Второй пошел!», — похвасталась Ирена Понарошку новыми умениями младшего.