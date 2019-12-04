passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Юлии Ковальчук

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук примерила яркий образ: «Добавим немного жесткости в образ) а то все блондиночка, нежная, воздушная... ну-ну ) бизнемены разбегайтесь».

Анна Хилькевич пожаловалась на сны: «Мне вот интересно, это у всех так? Рассказываю. Ночью мне снится какой-либо сон, потом в течении дня я его или не помню, или не вспоминаю, но вечером, когда я ложусь в кровать на свою подушку, то у меня сразу перед глазами возникают флешбеки из сна! Весь сон перед глазами всплывает... как это? Что это? Неужели это энергия сновидения остается на подушке....?!»

Игорь Верник показал семейный подряд: «Снялись с сыном вместе в короткометражке “Легкий способ бросить курить”»

«Второй пошел!», — похвасталась Ирена Понарошку новыми умениями младшего.

Виктория Бекхэм показала нежное фото с читающей подросшей дочерью.

Мария Погребняк попробовала на себе криосауну: «-190 градусов, но я выдержала только -110».

Лолита Милявская анонсировала новое шоу мужа Примадонны: «Новый, очень крутой проект Максима Галкина! Снимается в клубе "Газгольдер". Больше ничего не скажу».

Сергей Шнуров отправился в Альпы, Стас Михайлов в Австрию, Анна Семенович — в Рим. Жена и дети Стаса, тем временем, готовятся к Новому Году.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!