3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Матильда Шнурова «слилась с Парижем», а Алена Хмельницкая показала «импрессионизм подручными средствами».
Анна Семенович отправилась в Рим, а Лариса Вербицкая побывала в Венской опере.
По дороге в Венскую оперу в машине звучала известная мелодия Шуберта🎼 Водитель полиглот Савино - немец по национальности говорил с нами по-русски. Оказыватся, он выучил мой великий могучий, однажды увидев фильм Никиты Михалкова «Сивильский цирюльник» с немецкими титрами и потом ещё 57 раз пересматривал эту прекрасную картину! Он признался, что каждый раз , возвращаясь к сцене расставания главных героев, плакал... Вот вам великая сила искусства!🙏🏻 А в этот вечер нам с @alexandrdudov тоже предстояла встреча с прекрасным! Нас ждал спектакль «Сильвия» в постановке на музыку Делиба🎭 #ларисавербицкая #искусство
Наталья Штурм показала жаркие кадры из Дубая, а Юсуф Эйвазов побывал в криосауне с жидким азотом.
Кристина Асмус продемонстрировала новую прическу.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram