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3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Никола Пельтц и Бруклин Бэкхем

Фото: @nicolaannepeltz

Переболевшие коронавирусом звезды постепенно возвращаются в строй. Лариса Гузеева отправилась на зимнюю прогулку и устроила фотосессию.

А певица МакSим предстала в образе дерзкой школьницы — в черном платье с отложным воротником, эффектных лодочках на платформе и колготках с имитацией чулок.

Бруклин Бэкхем и его невеста Никола Пельтц устроили уютную романтическую фотосессию прямо дома — у зеркала и с фотоаппаратом.

Лиана Шульгина рассказала о встрече со своим отцом за ужином — в плотном графике не всегда можно найти время для простого общения с близкими.

А освобожденная из-под опеки и наслаждающаяся жизнью Бритни Спирс позирует у рождественской елки в эффектном красном мини с дерзким декольте.

Алена Водонаева сделала селфи с любимым мультяшным персонажем своего детства — котом, который гуляет сам по себе.

Татьяна Навка проводит время на пляже в Дубае и заряжается солнечной энергией перед выходом на лед в своем новом шоу.

Лера Кудрявцева тоже поставила елку и украсила квартиру в преддверии новогодних праздников и запечатлелась в золотом мини и забавных ушках.

Певица Зара для новогоднего шоу перевоплотилась в настоящую дерзкую Белоснежку в шикарном платье с эффектным разрезом и открытыми плечами.

Шикарное алое платье необычного фасона и с дерзкими вырезами примерила и Лена Перминова, похваставшись осиной талией, несмотря на рождение детей.

Айза Долматова продемонстрировала забавный кадр из прошлой жизни — поклонники отметили, что сейчас она совсем другая.

Ольга Орлова ответила на вопрос, который давно беспокоит ее подписчиков, почему у нее нет кота:

«Скажу сразу, я люблю всех животных: лошадь ли это, рыбка, или кто-то еще. Но на сегодняшний день я пока не готова к кошкам. Объясню почему. Всем известно, коты достаточно свободолюбивы и до мурчания любят прогуляться на улице. У меня огромный страх того, что животное может потеряться. Летом у меня открыты все двери настежь, чтобы собаки свободно могли циркулировать с участка в дом и наоборот. Нет гарантии, что моя кошка не станет тоже выбегать на улицу или не перепрыгнет (инфаркт, привет!) через забор. Потом ищи ветра в поле. Я натура нервическая, такое своеволие добавит мне лишь дергающийся глаз».

Оксана Федорова решила провести досуг культурно и отправилась в Третьяковскую галерею, где наслаждалась работами Врубеля.

Фото: Instagram певицы Зары, Айзы Долматовой, Лианы Шульгиной, Ольги Орловой, Оксаны Федоровой, Леры Кудрявцевой, Татьяны Навки, Алены Водонаевой, Николы Пельтц, Оксаны Федоровой, Бритни Спирс, Марины Абросимовой, Ларисы Гузеевой, Елены Перминовой

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