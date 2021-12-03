3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиана Шульгина рассказала о встрече со своим отцом за ужином — в плотном графике не всегда можно найти время для простого общения с близкими.

А освобожденная из-под опеки и наслаждающаяся жизнью Бритни Спирс позирует у рождественской елки в эффектном красном мини с дерзким декольте.

Алена Водонаева сделала селфи с любимым мультяшным персонажем своего детства — котом, который гуляет сам по себе.

Татьяна Навка проводит время на пляже в Дубае и заряжается солнечной энергией перед выходом на лед в своем новом шоу.

Лера Кудрявцева тоже поставила елку и украсила квартиру в преддверии новогодних праздников и запечатлелась в золотом мини и забавных ушках.

Певица Зара для новогоднего шоу перевоплотилась в настоящую дерзкую Белоснежку в шикарном платье с эффектным разрезом и открытыми плечами.