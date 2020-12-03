3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial/
Ирина Слуцкая показала праздничное фото, где позирует во всем красном — туфлях, платье и накинутом на плечи жакете. «Я могу! Могу ярко нарядиться, чтобы поднять себе настроение. Могу полчаса провести в супермаркете и выйти оттуда с двумя пакетами, хотя шла только за хлебом. Могу начать убирать весь дом, увидев пыль на одной только полочке. Могу весь день лежать и ничего не делать. Могу несколько раз предлагать детям одно и то же, в итоге добившись их согласия. Могу потратить на шоппинг 12 часов, а то и больше. Могу иногда дать слабину и заказать вредную еду. А что можете вы?», — поинтересовалась она у подписчиков.
Денис Клявер опубликовал забавное видео со своей собакой. Он повез французского бульдога на плановый осмотр к ветеринару.
Анастасия Тарасова пожаловалась на травлю хейтеров после того, как в сеть слили номер ее мобильного телефона. Жена Дмитрия Тарасова рассказала, что недоброжелатели буквально отравляют ей жизнь, ставя под угрозу безопасность ее семьи.
Николай Цискаридзе показал, как приучает Лолиту Милявскую к балету.
Анфиса Чехова похвасталась шикарной фотосессией с отдыха в Дубае, куда она улетела, только вернувшись с Мальдив.
Елена Воробей опубликовала фото с юмористом Вадимом Галыгиным. «Поймала земляка. Вчера ночью побывала в гостях у Вадика Галыгина. Не виделись с ним несколько лет, надеюсь, что мы за эти годы нисколечко не изменились. хотя бы чувство юмора и наше позитивное нутро. Да что мы могли делать? Травили анекдоты», — рассказала она об их встрече.
Виктория Дайнеко похвасталась задорным фото с отдыха на Мальдивах.
Дмитрий Шепелев утопил в океане смартфон, а через 10 минут нашел его. все происходящее попало на видео.
Алексей Потапенко (Потап) показал фото со своим питомцем, с которым ходит на пробежки.
Андрей Малахов сфотографировался в новогодней маске. «Когда возвращаешься со съемок новогоднего огонька без Валерия Меладзе и соблюдаешь масочный режим!», — написал он в блоге.
Регина Тодоренко опубликовала видео с одной из своих последних тренировок в рамках шоу «Ледниковый период».
Гоар Аветисян отмечает мини-день рождения сына Гаспара, ему исполнилось 5 месяцев.
Нино Нинидзе показала, как ее сын Александр любуется новогодней елкой, а Дима Билан похвастался рождественской атмосферой в своем шикарном доме. А Маргарита Симоньян показала, какие письма написали ее дети Марьяна и Баграт Деду Морозу. Они попросили скромные подарки для себя и младшей сестры Маро и здоровья всей семье.
Фото и видео: Instagram Димы Билана, Маргариты Симоньян, Нино Нинидзе, Гоар Аветисян, Регины Тодоренко, Андрея Малахова, Алексея Потапенко, Дмитрия Шепелева, Виктории Дайнеко, Елены Воробей, Анфисы Чехова, Николая Цискаридзе, Анастасии Тарасова, Дениса Клявера, Ирины Слуцкой
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