3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Слуцкая показала праздничное фото, где позирует во всем красном — туфлях, платье и накинутом на плечи жакете. «Я могу! Могу ярко нарядиться, чтобы поднять себе настроение. Могу полчаса провести в супермаркете и выйти оттуда с двумя пакетами, хотя шла только за хлебом. Могу начать убирать весь дом, увидев пыль на одной только полочке. Могу весь день лежать и ничего не делать. Могу несколько раз предлагать детям одно и то же, в итоге добившись их согласия. Могу потратить на шоппинг 12 часов, а то и больше. Могу иногда дать слабину и заказать вредную еду. А что можете вы?», — поинтересовалась она у подписчиков.

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