3 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Катерина Шпица делится с поклонниками кадрами из поездки в Сочи.
Стеша Маликова запостила фото с катера из своего путешествия – девушка позирует в нежном белоснежном платье.
Лиза Арзамасова поделилась архивным фото из детстве, на котором она совсем маленькая. Актриса очень тепло поздравила свою подругу детства Дашу, которая сейчас далеко.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @steshamalikova
Матильда Шнурова демонстрирует, что шпагат – это не так-то просто и над этим нужно долго работать, и публикует видео с тренировки.
Айза Долматова пожаловалась на скуку и призналась, что сейчас хотела бы быть с кем-нибудь в отношениях.
Лиана Шульгина в эффектном образе позирует на фоне казино в Монако.
Дарья Мельникова публикует атмосферные фотографии со съемок.
Наталья Водянова хвастается романтичным летним образом – утонченным платьем-комбинацией и шляпкой.
Юлия Ковальчук показывает прекрасные испанские закаты – певица отлично проводит время на отдыхе. Настя Каменских поделилась совместным фото с мужем Потапом – пара проводит время на отдыхе и позирует в ярких нарядах.
Дмитрий Маликов постит фотографии не с моря, а у Москвы-реки, как настоящий патриот своего города.
Фото: Instagram Катерины Шпицы, Лизы Арзамасовой, Насти Каменских, Айзы Долматовой, Дарьи Мельниковой, Лианы Шульгиной, Матильды Шнуровой, Натальи Водяновой, Стеши Маликовой, Дмитрия Маликова, Юлии Ковальчук
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