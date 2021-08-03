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3 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
3 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица делится с поклонниками кадрами из поездки в Сочи.

Стеша Маликова запостила фото с катера из своего путешествия – девушка позирует в нежном белоснежном платье.

Лиза Арзамасова поделилась архивным фото из детстве, на котором она совсем маленькая. Актриса очень тепло поздравила свою подругу детства Дашу, которая сейчас далеко.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @steshamalikova

Матильда Шнурова демонстрирует, что шпагат – это не так-то просто и над этим нужно долго работать, и публикует видео с тренировки.

Айза Долматова пожаловалась на скуку и призналась, что сейчас хотела бы быть с кем-нибудь в отношениях.

Лиана Шульгина в эффектном образе позирует на фоне казино в Монако.

Дарья Мельникова публикует атмосферные фотографии со съемок.

Наталья Водянова хвастается романтичным летним образом – утонченным платьем-комбинацией и шляпкой.

Юлия Ковальчук показывает прекрасные испанские закаты – певица отлично проводит время на отдыхе. Настя Каменских поделилась совместным фото с мужем Потапом – пара проводит время на отдыхе и позирует в ярких нарядах.

Дмитрий Маликов постит фотографии не с моря, а у Москвы-реки, как настоящий патриот своего города.

Фото: Instagram Катерины Шпицы, Лизы Арзамасовой, Насти Каменских, Айзы Долматовой, Дарьи Мельниковой, Лианы Шульгиной, Матильды Шнуровой, Натальи Водяновой, Стеши Маликовой, Дмитрия Маликова, Юлии Ковальчук

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