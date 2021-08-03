3 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Айза Долматова пожаловалась на скуку и призналась, что сейчас хотела бы быть с кем-нибудь в отношениях.

Лиана Шульгина в эффектном образе позирует на фоне казино в Монако.

Дарья Мельникова публикует атмосферные фотографии со съемок.

Наталья Водянова хвастается романтичным летним образом – утонченным платьем-комбинацией и шляпкой.