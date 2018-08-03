3 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Стриженова показала трогательное семейное фото: «Петя Петрович —наша радость и любовь!! Жизнь прекрасна — тебя все носят на руках! Уже 4 месяца!!#любимыйвнук #бабушкарядышкомсдедушкой #петяпетрович». Алла Довлатова показала подросшую дочь. Марина Юдашкина — внука. «Без тебя, @chistrus, я бы никогда не смогла быть хорошей матерью», — обратилась к мужу Наталья Ионова.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова показали сына Василия и его девушку. «Когда все дома #самыйкрутоймужик», — поделилась снимком Екатерина Вилкова.

Анфиса Чехова и Анна Нетребко путешествуют

«Алина — мой самый главный стилист и советчик. И самый безжалостный! Я помню как собиралась на мероприятие и разоделась)) Алина смотрит на меня и говорит: "мама, тебе словно 60! Такое уже давно не носят". Теперь по магазинам только с ней! Бабушкой стану позднее», — рассказала Анна Седокова.

Елена Летучая обратила внимание публики на насущную проблему: «Должно пройти около 450 лет, прежде чем пластик в природе начнёт разлагаться. После этого, пройдёт ещё 50-80 лет, пока он полностью не разложится. При нынешних темпах производства наша планета полностью покроется пластиком, прежде чем начнётся процесс его разложения! Но зачем выбрасывать то, что ещё может послужить? Если мы будем сортировать мусор, то любая свалка уменьшится на 35%, а отсортированный пластик будет переработан в новую упаковку и многие меня спрашивают, какой смысл разделять мусор в России, если система разделения мусора в нашей стране не работает. Оказывается, если мы с Вами будем дома разделять мусор на два пакета; органический мусор и все остальное, эффективность использования вторичного мусора с 8-10% сейчас увеличится в 3 раза. Интересно: - Свыше 13 миллиардов пластиковых бутылок производится в мире ежегодно - Всего 25 переработанных бутылок достаточно, чтобы произвести пиджак для взрослого человека - 90% цены, которую мы платим за воду - это стоимость пластика, а сама вода стоит всего 10% - Пластиковые бутылки наносят вред животным и человеку. 9000 пластиковых бутылок ЕЖЕСЕКУНДНО оказываются на свалке, они не разлагаются и могут попасть нам в пищу - В некоторых странах полностью запрещено использование пластиковых бутылок. Среди них Австралия, Китай, Австрия, Бангладеш, Ирландия».

Алена Хмельницкая рассказала о вкусных и полезных «конфетах»: