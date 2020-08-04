3 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Наталья Ионова красуется перед камерой.
Марина Газманова показала селфи с «молодильными» яблоками: «У нас есть семейная традиция, мы частенько вспоминаем что-нибудь из детства. Олег например, вспомнил вкусный десерт — "юбилейные" печеньки и посередине сливочное масло, холодным ломтиком возлегает. Если пытаешься его размазать по печеньке, квадратик не выдерживает такого соблазна и взрывается в руке мелкими кусочками. Конечно все съедали до крошечки, но это не считалось. Начинали аккуратнее делать другую пироженку! За время кутерьмы, масло подтаивало и уже лучше ложилось податливым ломтиком. Пока писала этот вкусный пост, дочка наготовила десертик из нашего детства! Вкусно!»
Ее муж показал ретро-фото: «Сняли на обычную "мыльницу" с фотопленкой».
Сергей Безруков удивил всех:
Екатерина Варнава агитирует за ношение масок: «Все заслуживают свободу выбора. Особенно когда это касается выбора контроля за своим здоровьем. Поэтому у меня с трудом получается понимать тех людей, которые своим равнодушием и безразличием к себе лишают возможности этого выбора других. И казалось бы, все взрослые образованные люди, все понимают, что лучше предотвращать проблемы, надевая хотя бы маску, чем решать такие последствия, как вторая волна пандемии. Но почему некоторые подрывают веру в них?! В последнее время фраза "ты в ответе за то, чему не пытался помешать" обрела для меня новый смысл. Главное, не лениться и не быть упрямыми. И я так же надеюсь, что для нас с вами, 7,3, все еще актуален девиз #всеНачинаетсясНас, поэтому срочно вводим моду социальную ответственность и не забываем носить маски».
Гоар Аветисян показала нежное фото с сыном: «Сегодня ровно месяц самому главному и любимому мужчине моей жизни. Помню как в 13:25 часов дня 3 июля услышала его первый крик и почувствовала тепло, когда положили на живот. Я плакала, потому не могла поверить, что наконец-то ты со мной, что я тебя вижу, что с тобой все хорошо и что Бог мне тебя, наконец-таки подарил. Расти самым здоровым, самым счастливым и самым лучезарным, мой Гаспарчик, моя Вселенная».
Агата Муцениеце показала странное фото дочери: «Коротко о любви».
Марина Юдашкина показала милое фото внуков: «Наши любимые! Анатолька и Аркадий».
Юлия Барановская оказалась с детьми в необычном месте: «Каменные грибы — находятся в долине реки Чулышман, в Улаганском районе республики Алтай. Я никогда такого не видела».
Валдис Пельш удивил фанатов фотографией в форме курьера: «Все работы хороши, выбирай не вкус! Спасибо сборной Татнефти по КВН за чаевые».
Александр Ревва показал забавное видео: «Дэнс-кофе-брейк с "пухляшом" @dimakrasilove».
Максим Виторган поделился любопытным видео со съемок: «Не уверен, что Анатолий Васильевич Эфрос имел в виду именно это, когда писал: "Репетиция — любовь моя!", но, например, Рустам Хамдамов (да и не только он) просил артистов играть сцены, произнося абстрактные звуки или цифры вместо текста (потом их переозвучивали), добиваясь их точного существования и лишая их возможности "играть" словом».
Анна Нетребко показала романтичное фото с мужем: «Рим! Город, где мы встретились 6 с половиной лет назад. А сегодня мы 6 с половиной часов гуляли и наслаждались».
Фото и видео: Instagram / @anna_netrebko_yusi_tiago / @glukozamusic / @marinagazmanova / @kativarnava / @goar_avetisyan / @agataagata / @baranovskaya_tv / @pelshtv / @arthurpirozhkov / @mvitorgan / @marinayudashkina / @s_bezrukov / @oleggazmanov / @@@@
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