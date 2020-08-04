3 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Варнава агитирует за ношение масок: «Все заслуживают свободу выбора. Особенно когда это касается выбора контроля за своим здоровьем. Поэтому у меня с трудом получается понимать тех людей, которые своим равнодушием и безразличием к себе лишают возможности этого выбора других. И казалось бы, все взрослые образованные люди, все понимают, что лучше предотвращать проблемы, надевая хотя бы маску, чем решать такие последствия, как вторая волна пандемии. Но почему некоторые подрывают веру в них?! В последнее время фраза "ты в ответе за то, чему не пытался помешать" обрела для меня новый смысл. Главное, не лениться и не быть упрямыми. И я так же надеюсь, что для нас с вами, 7,3, все еще актуален девиз #всеНачинаетсясНас, поэтому срочно вводим моду социальную ответственность и не забываем носить маски».

Гоар Аветисян показала нежное фото с сыном: «Сегодня ровно месяц самому главному и любимому мужчине моей жизни. Помню как в 13:25 часов дня 3 июля услышала его первый крик и почувствовала тепло, когда положили на живот. Я плакала, потому не могла поверить, что наконец-то ты со мной, что я тебя вижу, что с тобой все хорошо и что Бог мне тебя, наконец-таки подарил. Расти самым здоровым, самым счастливым и самым лучезарным, мой Гаспарчик, моя Вселенная».

Агата Муцениеце показала странное фото дочери: «Коротко о любви».

Марина Юдашкина показала милое фото внуков: «Наши любимые! Анатолька и Аркадий».

Юлия Барановская оказалась с детьми в необычном месте: «Каменные грибы — находятся в долине реки Чулышман, в Улаганском районе республики Алтай. Я никогда такого не видела».

Валдис Пельш удивил фанатов фотографией в форме курьера: «Все работы хороши, выбирай не вкус! Спасибо сборной Татнефти по КВН за чаевые».

Александр Ревва показал забавное видео: «Дэнс-кофе-брейк с "пухляшом" @dimakrasilove».