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3 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ани Лорак

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

В рамках карантина звезды привыкают к новой реальности.

Ани Лорак составила ТОП-3 любимых сериалов — «Карточный домик», «Форс-мажоры», «Подпольная империя».

Яна Чурикова размышляет об устройстве мира: «Нет, меня не беспокоит тот факт, что я скоро перестану быть блондинкой))) Меня вообще не беспокоит то, что расстраивало раньше. Заканчивается третья неделя #яостаюсьдома. И если поначалу я еще выходила, то с момента объявления всеобщего "отпуска" плотно присела дома. И вот сейчас, когда надо идти в магазин, я понимаю, что это меня неожиданно тревожит. Я вросла в этот карантин, как улитка в свою раковину. Меня отсюда так просто не вытащить. А теперь представьте, что другого мира никогда не было. Что ты всегда был один, а мир людей пугал своей непредсказуемостью... Страшно? А ведь именно таков мир аутиста. Аутизм — это генетическое заболевание, при котором человек замыкается от внешнего мира и плохо способен к коммуникации. Теперь, когда мы вынужденно замкнулись от внешнего мира, мы можем немного понять этих людей, которых раньше предпочитали игнорировать. Лекарства от аутизма не существует. Корректируется он лучше всего мягким и продуманным социальным взаимодействием. Зайдите на @antontutryadom. Это питерский фонд, который помогает больным аутизмом зажить обычной жизнью. Фонду благодарны уже более 300 семей. Этим энтузиастам — подвижникам нужно немного помочь — и тогда они снова что-нибудь придумают. Да, нам сейчас всем непросто. Но всегда есть тот, кому хуже».

Лена Темникова и Дмитрий Тарасов показали нежные карточки с детьми.

Наталья Рудова показала стройную фигуру после первоапрельсткой шутки про беременность. «Ну что, куда сегодня пойдем тусить? На кухню или на кухню? А кстати, можно сегодня на кухню пойти!! Хотя нет, на кухню не пойдем, на кухне мы были вчера... Ну, тогда на кухню», — шутит она.

Мария Миронова наткнулась на архивное фото: «8 лет назад. Нашла фотографию и не узнала себя. Чего только не случается на карантине. Толи еще месяц впереди. Может в темный цвет вернуться?»

Гарик Мартиросян тоже показал архивное фото: «1999 год. Мои самые большие проблемы: как бы придумать смешные шутки для нашей команды КВН "Новые армяне" и где взять гель для волос сверхсильной фиксации?Золотые времена!»

Саша Плющенко записал новое видео с костюмом, который повторил костюм его папы:

Елена Валюшкина написала пост благодарности врачам:

Алла Довлатова смело вышла на работу.

Фото и видео: Instagram

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