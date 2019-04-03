logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

3 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Андрея Аршавина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Андрей Аршавин опубликовал редкое фото с детьми. «С Днем Рождения!!!!», — был краток футболист. «С днем рождения, моя девочка. Это огромное счастье быть твоей мамой, каждый день я чему-то у тебя учусь, и молюсь только об одном, чтоб ты всегда была здорова, моя любовь», — была более многословна Юлия Барановская.

Виктория Бекхэм показала взрослого сына, который поддержал ее на презентации новой коллекции.

Резо Гигинеишвили поделился нежной фотографией с дочкой: «Мой ребенок — тинейджер».

Дочь певицы Алсу показала неизвестную ранее грань своего таланта:

Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили концерт Михаила Галустяна и Александра Реввы в Вашингтоне.

Ольга Кабо показала фото в образе Маргариты из романа Булгакова.

Алена Свиридова переоделась в яркое: «Как будто от гепарррррда! Бежать точно не буду, но прогуляться быстрым шагом по Тверской - запросто) Такой прикид провоцирует читать рэпчик про красивую жизнь и излишества)»

Певица МакSим недовольна сплетнями о проблемах со здоровьем и личной жизнью: «Пока кто-то наслаждается ужасными слухами, я в ответ получаю милую и восторгательную Мишу».

Анна Семенович показала, как «набирала вес»: «Помните мою пухленькую фотку в интернете? Видимо кто-то очень добрый тайком сфоткал меня на съемках клипа и выложил в сеть. Что тогда началось, как меня только не обсуждали. Мне так хотелось себя защитить и всем рассказать, что это специально для клипа, но я не могла раскрыть тайну. Я готовила для вас, мои любимые, сюрприз к 1 апреля и мне кажется он удался. Теперь могу вам рассказать, как мне делали этот сложный грим и как трудно было в нем сниматься целых 17 часов. Начали мы в 5 утра и готовили меня к первой сцене целых 4 часа, для меня специально сшили толстый костюм, который я надевала, как комбинезон. На фоне таких габаритов моя грудь оказалась очень маленькой, что для меня непривычно. Нам пришлось подкладывать полотенце в белье, чтоб сравнять размеры. Это был первый раз в моей жизни, когда я использовала пуш ап, да еще такой. Смотрите сами».

Тина Канделаки показала видео из зала, за которое ее раскритиковали подписчики: они не видят прогресса в формах 43-летней звезды.

Однако не всем нужна идеальная фигура. «Тот случай, когда девочки не хотят быть похожими на Анджелину Джоли», — шутит Татьяна Навка над дочкой.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа