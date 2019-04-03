3 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили концерт Михаила Галустяна и Александра Реввы в Вашингтоне.

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Алена Свиридова переоделась в яркое: «Как будто от гепарррррда! Бежать точно не буду, но прогуляться быстрым шагом по Тверской - запросто) Такой прикид провоцирует читать рэпчик про красивую жизнь и излишества)»

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Анна Семенович показала, как «набирала вес»: «Помните мою пухленькую фотку в интернете? Видимо кто-то очень добрый тайком сфоткал меня на съемках клипа и выложил в сеть. Что тогда началось, как меня только не обсуждали. Мне так хотелось себя защитить и всем рассказать, что это специально для клипа, но я не могла раскрыть тайну. Я готовила для вас, мои любимые, сюрприз к 1 апреля и мне кажется он удался. Теперь могу вам рассказать, как мне делали этот сложный грим и как трудно было в нем сниматься целых 17 часов. Начали мы в 5 утра и готовили меня к первой сцене целых 4 часа, для меня специально сшили толстый костюм, который я надевала, как комбинезон. На фоне таких габаритов моя грудь оказалась очень маленькой, что для меня непривычно. Нам пришлось подкладывать полотенце в белье, чтоб сравнять размеры. Это был первый раз в моей жизни, когда я использовала пуш ап, да еще такой. Смотрите сами».