3 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алексей Ягудин напугал фанатов: «Эту неделю мы с @tatianatotmyanina встретили по-семейному, в кругу близких. Таня провела уже 4ую операция на ноге, вытащили металическую конструкцию. А я очищал голову от гноя, а то еще чуть-чуть и ослеп бы или сдох. Короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены. Готовы к работ. P.S. а как у вас началась неделя???».
Юлию Самойлову не пустили в музей: «Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб. Так что приглашаю всех к просмотру, ссылка в профиле».
Анастасия Стоцкая показала бодрое утро и похвасталась фигурой.
Анастасия Волочкова продемонстрировала коронный номер: «По многочисленным просьбам — шпагат на отдыхе. Выключаю все комментарии, чтобы вам помочь немного очистить свои души и успокоить нервы. Я пробовала включить.. Но от изрыгаемой многими грязи мне стало жаль этих несчастных и недолюбленных людей.. Мои хорошие. Сами утопайте и варитесь в собственной грязи. Но без моего участия., плиз. Эта грязь до меня не долетит, но в устах многих останется. А я за вас всех отдохну по полной в лучших местах Пхукета! Благо, есть такая возможность. А вы тренируйте шпагат, делайте его грациозным и стройным, удивляйте своих любимых и живите счастливо».
Арина Шарапова поделилась архивной фотографией: «Замечательный и не обычный период в моей жизни. Программа "Арина" на НТВ. Та самая — которая потом послужила созданию Не малого количества проектов на ТВ. Про внезапные встречи, про поиск людей, про встречи с героями новых фильмов.... и много тем разных еще! Об этом знают не многие, но все они- ключевые люди нашего ТВ)) На фото Андрей Беков, Варвара Некрасова. 20 лет назад».
Марина Федункив показала фотографии из детства:
Анна Седокова посвятила сыну нежные слова: «Вот тебе уже почти год и сегодня ты прошел ко мне сам, целых четыре шага! Или мне показалось, что ты прошел, я не знаю )) Может, ты по инерции несся и упал в мои объятия. Я же всегда словлю, поддержу и придумаю себе то, чего нет. Я же женщина. Ты - мой сын и это такое счастье, что ты у меня есть! Я обещаю не быть сумасшедшей мамашей, которой будут не нравятся все твои женщины. Я же нормальная мама (я буду стараться честночестно). Я обещаю принять даже кого-то с пирсингом. Хотя, зная, что ты Овен, все же это местоимение КакИХ. А если у тебя их все же будет много, я попробую тебе объяснить, что "много" счастья не приносит. Нужно искать одну. Ту, что заставляет тебя вставать по утрам. Ту, которой ты не безразличен. Ту, для которой тебе захочется стать лучшей версией себя и покорить все континенты! Ту, которая сможет тебя легко рассмешить, когда на душе будет паршиво и ту, которая будет вкуснее всех готовить, ведь ты мой сын и мне важно, чтобы ты хорошо ел».
Максим Виторган и Алексей Чадов опубликовали новые фото сыновей. Эвелина Бледанс показала новую кроватку: «Подарок Семочке на День Рождения».
Сергей Лазарев показал видео с дня рождения:
Фото: instagram