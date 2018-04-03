3 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова посвятила сыну нежные слова: «Вот тебе уже почти год и сегодня ты прошел ко мне сам, целых четыре шага! Или мне показалось, что ты прошел, я не знаю )) Может, ты по инерции несся и упал в мои объятия. Я же всегда словлю, поддержу и придумаю себе то, чего нет. Я же женщина. Ты - мой сын и это такое счастье, что ты у меня есть! Я обещаю не быть сумасшедшей мамашей, которой будут не нравятся все твои женщины. Я же нормальная мама (я буду стараться честночестно). Я обещаю принять даже кого-то с пирсингом. Хотя, зная, что ты Овен, все же это местоимение КакИХ. А если у тебя их все же будет много, я попробую тебе объяснить, что "много" счастья не приносит. Нужно искать одну. Ту, что заставляет тебя вставать по утрам. Ту, которой ты не безразличен. Ту, для которой тебе захочется стать лучшей версией себя и покорить все континенты! Ту, которая сможет тебя легко рассмешить, когда на душе будет паршиво и ту, которая будет вкуснее всех готовить, ведь ты мой сын и мне важно, чтобы ты хорошо ел».

Максим Виторган и Алексей Чадов опубликовали новые фото сыновей. Эвелина Бледанс показала новую кроватку: «Подарок Семочке на День Рождения».

Сергей Лазарев показал видео с дня рождения: