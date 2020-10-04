3-4 октября: самые интересные фото из Instagram звезд

Айза Анохина трогательно поздравила сынишку Элвиса с 4-летием. «Привет Элвис. Сегодня тебе исполнилось 4 года, и может, когда-нибудь в будущем ты обязательно прочитаешь мое поздравление тебе. Я никого не ждала так сильно как тебя! Ты ворвался в нашу жизнь, как самое яркое и чистое солнце! Вначале ты был очень спокойным и серьёзным как министр, потом ты стал чаще улыбаться и совсем не плакал, поэтому ты был маленьком Буддой. Став старше, ты стал капризным и вредным, и Сэм просил тебя вернуть обратно. Потом ты стал безудержным тусовщиком и вечно просил вечеринки, но сейчас ты ворчишь как дедушка старый, приговаривая, как сильно ты устал убираться и вообще тебе нужен отдых. Но при этом танцуешь и поешь постоянно. Ты сделал нашу с твоим папой жизнь более яркой и прибавил ей смысла. Ведь твой Папа ждал тебя почти пол века. Элвис, очень тебя прошу, будь счастлив, всегда будь уверен в себе, никогда не болей и найди уже, наконец-то, своё терпение, ведь оно очень нужно! И Мама и Папа очень любят тебя! Они всегда будут рядом, они всегда примут тебя таким, какой ты есть! Я всегда буду помогать тебе во всем, если ты об этом попросишь! Ты мой самый чистый ангел, ты мой личный увеличитель сердца! Спасибо тебе за самую большую любовь! Ведь меня никто никогда не любил так как это делаешь ты! Я люблю тебя! С днём рождения, Анохин Элвис Дмитриевич», — написала счастливая мать.