3-4 октября: самые интересные фото из Instagram звезд
Фото: Instagram/ @liza_arzamasova
Актриса Лиза Арамасова «улетает в осень» в экстремальном мини. Автором снимка возлюбленная фигуриста Ильи Авербуха называет свою маму.
Иван и Оксана Охлобыстины под конец дня радуют поклонниками видео с вечеринки в честь годовщины свадьбы. «День рождения» своей семьи супруги отмечают как положено — с тортом и свечами.
Анастасия Костенко с семьей пришла поболеть за мужа на стадион в Казани. «Казань, почему так мало человек на футболе? Надо исправлять ситуацию», — написала у себя в Инстаграм супруга спортсмена, но ее призысос публика не оценила. все переживают из-за эпидемиологической обстанвки.
Кристина Орбакайте с дочерью Клавой прокатилась на катере вдоль Манхэттена. «С ветерком, с семьёй, с любовью!», — подписала видео певица.
Супруга сына Валерии Лиана Вишневская призналась, что вместе с мужем заболела в свадебном путешествии. «По приезде Сеня заболел через 2 дня, я через 4. В итоге, мы всю неделю валялись вдвоём в номере.. и наслаждались друг другом. Такой отдых нам тоже понравился», — призналась молодая невеста. Главное, что не коронавирус!
Анастасия Волочкова решила поделиться подробностями о своем новом возлюбленном. Балерине, похоже, надоели сплетни вокруг ее избранника.
«Какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит? Одно могу сказать. Он молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный. Неужели не жаль времени проводить эти расследования по приоткрытым на фото частям тела и лица? Давайте радоваться друг за друга! Когда есть гармония и любовь», — написала балерина.
Пока дочь Юлии Барановской покоряет трапецию, мама демонстрирует видео с отдыха на Алтае. Телеведущая сидит прямо на краю отвесной скалы. Похоже, отсутствие страха высоты — это семейное.
Айза Анохина трогательно поздравила сынишку Элвиса с 4-летием. «Привет Элвис. Сегодня тебе исполнилось 4 года, и может, когда-нибудь в будущем ты обязательно прочитаешь мое поздравление тебе. Я никого не ждала так сильно как тебя! Ты ворвался в нашу жизнь, как самое яркое и чистое солнце! Вначале ты был очень спокойным и серьёзным как министр, потом ты стал чаще улыбаться и совсем не плакал, поэтому ты был маленьком Буддой. Став старше, ты стал капризным и вредным, и Сэм просил тебя вернуть обратно. Потом ты стал безудержным тусовщиком и вечно просил вечеринки, но сейчас ты ворчишь как дедушка старый, приговаривая, как сильно ты устал убираться и вообще тебе нужен отдых. Но при этом танцуешь и поешь постоянно. Ты сделал нашу с твоим папой жизнь более яркой и прибавил ей смысла. Ведь твой Папа ждал тебя почти пол века. Элвис, очень тебя прошу, будь счастлив, всегда будь уверен в себе, никогда не болей и найди уже, наконец-то, своё терпение, ведь оно очень нужно! И Мама и Папа очень любят тебя! Они всегда будут рядом, они всегда примут тебя таким, какой ты есть! Я всегда буду помогать тебе во всем, если ты об этом попросишь! Ты мой самый чистый ангел, ты мой личный увеличитель сердца! Спасибо тебе за самую большую любовь! Ведь меня никто никогда не любил так как это делаешь ты! Я люблю тебя! С днём рождения, Анохин Элвис Дмитриевич», — написала счастливая мать.
Настя Ивлеева с мужем, рэпером Элджеем, улетела в отпуск на Мальдивы и вызывает у поклонников зависть отдыхом на дорогой вилле.
Евгений Папунаишвили ведет диалоги с дочерью про карамель. Малышка упрашивает папу на итальянском разрешить скушать еще одну конфетку, и сердце папы тает на глазах.
А как вы провели свои выходные?
Фото и видео: Instagram
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