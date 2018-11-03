3-4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак, о второй беременности которой долгое время ходили слухи, продемонстрировала стройную фигуру: «Когда я была совсем юной, выходя к людям, всегда думала о том, как бы им понравиться. Прошли годы, и теперь я думаю лишь о том, понравятся ли эти люди мне..»

Мария Погребняк рассказала о своих экспериментах с волосами: «У меня было столько экспериментов с волосами! Один раз муж уехал на сборы (я обычно эксперементирую, когда его нет рядом), я была на третьем месяце беременности и захотела покраситься в брюнетку. Он приезжает, смотрит на меня и не понимает, что не так… Только утром понял, говорит, “Маша, что ты с собой сделала!”. В общем, он опять в командировку, а я к стилисту – и обратно в блондинку. На меня тогда мастера смотрели как на сумасшедшую: мы осветлили волосы до такой степени, что пришлось срезать каре. Его, кстати, муж принял и одобрил. С тех пор отращиваю волосы и только иногда подстригаю кончики. А ещё говорят, что краситься во время беременности нельзя, плохая примета, но я в приметы не верю, а вы?»

Алена Свиридова высказалась о возрасте: