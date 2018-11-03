3-4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак, о второй беременности которой долгое время ходили слухи, продемонстрировала стройную фигуру: «Когда я была совсем юной, выходя к людям, всегда думала о том, как бы им понравиться. Прошли годы, и теперь я думаю лишь о том, понравятся ли эти люди мне..»
Мария Погребняк рассказала о своих экспериментах с волосами: «У меня было столько экспериментов с волосами! Один раз муж уехал на сборы (я обычно эксперементирую, когда его нет рядом), я была на третьем месяце беременности и захотела покраситься в брюнетку. Он приезжает, смотрит на меня и не понимает, что не так… Только утром понял, говорит, “Маша, что ты с собой сделала!”. В общем, он опять в командировку, а я к стилисту – и обратно в блондинку. На меня тогда мастера смотрели как на сумасшедшую: мы осветлили волосы до такой степени, что пришлось срезать каре. Его, кстати, муж принял и одобрил. С тех пор отращиваю волосы и только иногда подстригаю кончики. А ещё говорят, что краситься во время беременности нельзя, плохая примета, но я в приметы не верю, а вы?»
Алена Свиридова высказалась о возрасте:
Юлия Началова рассказала о семейных традициях: «В моей семье все женщины (Бабушка, Мама) — хозяйственные и всем домашним делам меня научили с детства. На мой взгляд, это правильно, так и должно быть, поэтому все свои знания стараюсь передать Верочке. Готовить для меня — отдушина, я обожаю баловать родных чем-нибудь вкусненьким! Люблю экспериментировать и часто пользуюсь рецептами Джейми Оливера или Юлии Высоцкой, все получается быстро и вкусно. И, естественно, соблюдаю принципы здорового питания. Например, мясо запекаю, а не жарю. Мой фирменный рецепт — баранья нога с айвой», — написала она, пообещав написать рецепт позже.
Марина Юдашкина показала фото младшего поколения: «В гостях у бабушки и дедушки, наши любимые».
Нонна Гришаева показала семейное фото: «В Монастыре Св. Пантелеимона) #греция».
Юлия Топольницкая опубликовала фото из Парижа: «Я обожаю путешествовать, многие думают, что я вообще не работаю)но это не так, честно-честно. Я просто не выкладываю фото с работы».
Максим Галкин поделился очередным видео из путешествия:
Яна Рудковская опубликовала архивное фото с Евгением Плющенко и поздравила его с днем рождения: «Happy birthday my one and only! Be happy my champion and my love! ps это фото сделано 11 января 2007 годa, 11 лет назад в Лондоне на Трафальгарской Площади в день нашего знакомства ) после которого мы уже не расставались». Поздравили спортсмена и дети:
Мама Тимати показала фото беременной Алены Шишковой.
Александр Буйнов поздравил Александра Градского архивной фотографией: «Градский, Полонский, Буйнов... еще Шахназаров, но он в кадр не вошел».
Дима Билан може поделился старыми фотографиями: «Откопал случайно. Вот вам сюрпрайз!!! Светящийся человек 2009 год вроде бы». А Ирина Дубцова поделилась романтичной фотографией с ним: «Наш обычный с @bilanofficial вечер у камина. Дим, концерт был огонь».
Дмитрий Тарасов показал, как его младшая дочка смотрит футбол. Сергей Безруков показал фото с прогулки с малышкой.
Юлия Волкова поздравила папу с днем рождения совместной фотографией.
Вера Брежнева показала фото своей большой семьи: «Нашему папе сегодня исполнилось бы 64. Но не исполнилось и 60ти.. Вот только именно благодаря их любви с мамой - есть мы )) и главное, что в нас есть, что нас объединяет - Любовь. Мы скучаем. Семья это сила. Семья это труд. Люди, любите друг друга».
Фото и видео: instagram