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3-4 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Михалковой
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О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву с весной: «Поздравляю мою любимую Аллу Пугачёву с её главным праздником - ПЕРВЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ ВЕСНЫ! Обязательно сегодня откроются окна, Алла торжественно провозгласит - «ВЕСНУ РАЗРЕШАЮ!», и гости радостно повторят эти традиционные слова!.. Эх, сколько же вёсен мы так встречали!.. И вы, друзья, откройте окна и впустите весну, пусть она поскорее приходит!) А у меня сегодня концерт в Усинске, это север, Республика Коми, и весна здесь только календарная, но Настроение всё равно весеннее! И сегодня мы на концерте со зрителями обязательно «разрешим Весну»!!!!)»

Дима Билан случайно встретил друга: «Приятная встреча с Сашей @panaiotov. На нашумевшем и действительно невероятном шоу @anilorak». Николай Басков и Виктория Лопырева тоже поддержали коллегу:

Виктория Бекхэм обратилась к сыну и показала нежное семейное фото: «С днем рождения, Бруклин! Мы все очень тебя любим!!! Множество поцелуев от нас всех!!! Мы все гордимся тобой».

Джорджина Родригес (возлюбленная Криштиану Роналду) похвасталась новой стрижкой. Ким Кардашьян — экстравагантным цветом волос и обувью.

Валерия продолжает работать над фигурой. Юлия Ковальчук показала, как выглядит ее испанский завтрак. Светлана Бондарчук отправилась в Париж. А Оксана Федорова с мамой заботятся о продолжении рода в своей семье: «Мама и Муана сегодня на выставке ! Ждём результат и ищем жениха».

Анна Михалкова показала нежное фото: «Иногда, музыка- лучшая связь с детьми))». Ида (Лоло) Кехман поделилась семейным снимком: «После бури». Юсиф Эйвазов показал, как его родные проводят время вместе. Елена Ваенга поделилась студенческой фотографией: «Яцевич и я......... господи как время то....... 23 года "вместе"».

Полина Гагарина сфотографироалась с чемпионками: «Сегодня я выступала на шоу @averbukhofficial #ГОРДОСТЬНАЦИИ и название абсолютно соответсвует содержанию! Вы наша гордость #алиназагитова #евгениямедведева #ильяАвербух #татьянанавка #романкостомаров и #оксанадомнина #аделинасотникова и многие другие! Спасибо вам за титанический труд, спасибо Вам за повод для гордости». Чуть позже она показала новую укладку для коротких волос — правда, ей идет?

Певица Нюша показала «жару» на одноименной музыкальной премии:

Наташа Королева боролась со снегопадом:

Ксения Собчак с сыном наслаждались зимой: «Мой царь горы!»

Денис Клявер провел вечер с мамой:

Бритни Спирс показала, как играет в теннис со своим мужчиной: «Мы не профессионалы, это было весело».

Ксения Бородина показала, как укладывает дочь:

Иосиф Пригожин поздравил свою дочь:

Андрей Малахов принял участие в #guccichallenge: «Глупость несусветная, но зато модно)) Дима Мащенко, спасибо за стиль!»

Фото: instagram

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