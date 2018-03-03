3-4 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Виктория Бекхэм обратилась к сыну и показала нежное семейное фото: «С днем рождения, Бруклин! Мы все очень тебя любим!!! Множество поцелуев от нас всех!!! Мы все гордимся тобой».

Джорджина Родригес (возлюбленная Криштиану Роналду) похвасталась новой стрижкой. Ким Кардашьян — экстравагантным цветом волос и обувью.

Валерия продолжает работать над фигурой. Юлия Ковальчук показала, как выглядит ее испанский завтрак. Светлана Бондарчук отправилась в Париж. А Оксана Федорова с мамой заботятся о продолжении рода в своей семье: «Мама и Муана сегодня на выставке ! Ждём результат и ищем жениха».

Анна Михалкова показала нежное фото: «Иногда, музыка- лучшая связь с детьми))». Ида (Лоло) Кехман поделилась семейным снимком: «После бури». Юсиф Эйвазов показал, как его родные проводят время вместе. Елена Ваенга поделилась студенческой фотографией: «Яцевич и я......... господи как время то....... 23 года "вместе"».

Полина Гагарина сфотографироалась с чемпионками: «Сегодня я выступала на шоу @averbukhofficial #ГОРДОСТЬНАЦИИ и название абсолютно соответсвует содержанию! Вы наша гордость #алиназагитова #евгениямедведева #ильяАвербух #татьянанавка #романкостомаров и #оксанадомнина #аделинасотникова и многие другие! Спасибо вам за титанический труд, спасибо Вам за повод для гордости». Чуть позже она показала новую укладку для коротких волос — правда, ей идет?

Певица Нюша показала «жару» на одноименной музыкальной премии: