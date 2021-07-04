3-4 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Клава Кока подтвердила расставание с блогером Дмитрием Гордеем. «The end. Пожалуйста, не нужно писать мне и звонить, дайте мне немного времени, чтобы снова радовать вас», – подписала снимок звезда.

Виктория Дайнеко спустя 17 лет исполнила один из своих самых популярных хитов «Лейла».