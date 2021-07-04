3-4 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Телеведущая Ольга Бузова поделилась архивным снимком с семьей, и вспомнила прекрасное время в детском саду, проведенное вместе с сестрой.
Анна Седокова призывает подписчиков начать заниматься бегом. Певица призналась, что с трудом полюбила этот вид спорта.
Филипп Киркоров с семьей отдыхает в Греции. «Киркоровы в сборе!» – подписал снимок артист.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86/Instagram
Актриса Екатерина Гусева выложила селфи со съемок нового фильма.
Лариса Долина вспомнила фестиваль детская Новая Волна, на котором отлично проводила время вместе со звездными друзьями.
Игорь Николаев поделился трогательным видео с дочерью Вероникой.
Певица Клава Кока подтвердила расставание с блогером Дмитрием Гордеем. «The end. Пожалуйста, не нужно писать мне и звонить, дайте мне немного времени, чтобы снова радовать вас», – подписала снимок звезда.
Виктория Дайнеко спустя 17 лет исполнила один из своих самых популярных хитов «Лейла».
Ксения Собчак отдыхает в Баку и отмечает красоту местных пляжей.
Наталья Подольская поделилась фото с мужем Владимиром Пресняковым и детьми.
Светлана Лобода отдыхает в Санкт-Петербурге после концерта.
Татьяна Навка опубликовала фото с дочерью Сашей от первого брака с Александром Жулиным.
Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами, которых, по мнению зрителей, оскорбила в эфире федерального канала.
Олег Газманов поздравил старшего сына Родиона с 40-летием.
Влад Топалов сделал прививку от коронавируса.
Также сегодня певец отмечает годовщину свадьбы с супругой Региной Тодоренко. Пара поженилась 2 года назад.
Фото и видео: Instagram
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