passion.ru

3-4 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.
Ксения Собчак

Телеведущая Ольга Бузова поделилась архивным снимком с семьей, и вспомнила прекрасное время в детском саду, проведенное вместе с сестрой.

Анна Седокова призывает подписчиков начать заниматься бегом. Певица призналась, что с трудом полюбила этот вид спорта.

Филипп Киркоров с семьей отдыхает в Греции. «Киркоровы в сборе!» – подписал снимок артист.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Семья Ольги Бузовой

Фото: @buzova86/Instagram

Актриса Екатерина Гусева выложила селфи со съемок нового фильма.

Лариса Долина вспомнила фестиваль детская Новая Волна, на котором отлично проводила время вместе со звездными друзьями.

Игорь Николаев поделился трогательным видео с дочерью Вероникой.

Дочь Игоря Николаева Вероника

Певица Клава Кока подтвердила расставание с блогером Дмитрием Гордеем. «The end. Пожалуйста, не нужно писать мне и звонить, дайте мне немного времени, чтобы снова радовать вас», – подписала снимок звезда.

Виктория Дайнеко спустя 17 лет исполнила один из своих самых популярных хитов «Лейла».

Виктория Дайнеко

Ксения Собчак отдыхает в Баку и отмечает красоту местных пляжей.

Наталья Подольская поделилась фото с мужем Владимиром Пресняковым и детьми.

Светлана Лобода отдыхает в Санкт-Петербурге после концерта.

Светлана Лобода в Санкт-Петербурге

Татьяна Навка опубликовала фото с дочерью Сашей от первого брака с Александром Жулиным.

Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами, которых, по мнению зрителей, оскорбила в эфире федерального канала.

Анфиса Чехова

Олег Газманов поздравил старшего сына Родиона с 40-летием.

Влад Топалов сделал прививку от коронавируса.

Влад Топалов

Также сегодня певец отмечает годовщину свадьбы с супругой Региной Тодоренко. Пара поженилась 2 года назад.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram

Популярное