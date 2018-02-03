Чем запомнились прошедшие звездные выходные.

Дочка Тимати побывала в Пушкинском музее.

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев похвастался шайбой, которую ему подарила поклонница, а Аглая Тарасова не теряет надежды сделать из себя спортсмена.

Нонна Гришаева прилетела на гастроли на Кипр, а Кристина Асмус приоткрыла завесу тайны над проектом, где начинает работу: «Съездила на примерку костюмов и посмотрела наш павильон. Декорации потрясающие!! 👍🏻👏🏻 Скоро старт проекта! Исторический детектив #Безсоновъ».

Ольга Слуцкер покаталась на ледянке в компании своих собак, а Саша Project c дочерьми налепила снеговиков.

Обрусевшие Корги❄️❄️☃️☃️✌🏻# пимс#кэнди Публикация от @ slutsker Фев 3, 2018 at 5:48 PST

Вера Брежнева показала, каким было утро ее дня рождения, а Ирина Хакамада пожелала фолловерам доброго утра зажигательным танцем.

Публикация от Ирина Хакамада (@irina_hakamada) Фев 3, 2018 at 9:54 PST

Катя Гордон посмотрела фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и рекомендует его своим подписчикам. Анна Нетребко с сыном отправилась на карнавал, а Алла Довлатова показала, как отдыхает коллектив «Русского радио».

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Фев 3, 2018 at 10:59 PST

Валерия заинтриговала новой музыкальной работой: «Вышла из своей студии, нет, вылетела на крыльях счастья - записали фантастически красивый дуэт с артистом, чьё имя говорить сейчас не стану, но когда узнаете - удивитесь😉». Яна Чурикова в компании Ангелины Вовк насладилась концертом «Сохраним культуру вместе» в Московской консерватории.