3-4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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Чем запомнились прошедшие звездные выходные.
30 лет назад мои дети посещали «Клуб юных искусствоведов» при Пушкинском музее. Что это дало? Точно не глубокие знания, но был разбужен интерес и желание смотреть!!! Тогда я шла наощупь и допускала много ошибок... Сейчас вместе с опытом пришло понимание того, как это должно быть.😅 С чего начать знакомство ребёнка с изобразительным искусством, чтобы было интересно? А с чего мы начинаем чтение? Конечно со сказок! А теперь я опять о роли Личности, которая дарит человеку знания. Мало быть профессионалом, с малышами необходимо быть чуточку артистом, тогда есть шанс, что вы завладеете интересом и самое главное- его удержите! Кажется нам опять повезло!👏😉 Спасибо @school_trips за отличную экскурсию!🙏