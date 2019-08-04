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3-4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

Фото: Instagram Сергея Безрукова
О том, как звезды провели первые выходные августа, читайте в нашем дайджесте.

Сергей Безруков с детьми посетил сочинский дельфинарий.

Анна Седокова рассказала о «любимом мужчине»: «С моим мужчиной на Лазурном побережье🤗😛🤪 . Судя по количеству тракторов, будет человек работать в сельском хозяйстве ! Или строительстве, так как 🏗 тоже котируется. Слушает правда только Мону. Обожает ее и считает себя членом ее команды. Повторяет все за ней. Абсолютно все. А ещё, я каждый день удивляюсь, как вот эта малышня в памперсе, считает себя главой семейства и четко принимает все решения и уж попробуйте с ним не согласиться! Вот что из него делает этого супермужчину? Безусловная любовь окружающих или гены? Или условия воспитания?».

Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова впервые встретилась со своей прабабушкой, а Кристина Орбакайте показала нежный бумеранг с дочкой Клавдией.

МакSим заинтриговала поклонников видео с дочками, снятое в свадебном салоне.

Анастасия Волочкова дразнит жаркими снимками из Греции — балерина не только разминается возле бассейна, но и покоряет водный транспорт.

Елена Захарова рассуждает, как лучше начинать утро на отдыхе: «Каждое утро думаю, может начать день с пробежки, а следующая мысль, лучше в булочную за свежими круассанами и багетом😊🙈А как вы думаете, что лучше на отдыхе?)».

Ирина Хакамада станцевала в коротких шортах и топе.

«Мы сегодня на фестивале музыки в Заорешье. Это красивейшее место в 170-ти км от Питера. Недалеко от нас военный городок под названием «Городок». Ну как не спеть одноимённую песню?! Всем хороших выходных!» — подписала Анжелика Варум теплую фотографию с Леонидом Агутиным.

Дмитрий Шепелев показал красавицу-маму.

Тина Канделаки взбудоражила Сеть снимком в бикини, который сделала ее дочь Мелания.

Саша Плющенко в отпуске не расслабляется и занимается спортом. Шестилетний мальчик даже может похвастаться рельефным прессом!

Ярких красок в ленту добавил Евгений Петросян, который сейчас гастролирует в Крыму.

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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