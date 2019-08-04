3-4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова рассказала о «любимом мужчине»: «С моим мужчиной на Лазурном побережье🤗😛🤪 . Судя по количеству тракторов, будет человек работать в сельском хозяйстве ! Или строительстве, так как 🏗 тоже котируется. Слушает правда только Мону. Обожает ее и считает себя членом ее команды. Повторяет все за ней. Абсолютно все. А ещё, я каждый день удивляюсь, как вот эта малышня в памперсе, считает себя главой семейства и четко принимает все решения и уж попробуйте с ним не согласиться! Вот что из него делает этого супермужчину? Безусловная любовь окружающих или гены? Или условия воспитания?».