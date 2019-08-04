3-4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков с детьми посетил сочинский дельфинарий.
Анна Седокова рассказала о «любимом мужчине»: «С моим мужчиной на Лазурном побережье🤗😛🤪 . Судя по количеству тракторов, будет человек работать в сельском хозяйстве ! Или строительстве, так как 🏗 тоже котируется. Слушает правда только Мону. Обожает ее и считает себя членом ее команды. Повторяет все за ней. Абсолютно все. А ещё, я каждый день удивляюсь, как вот эта малышня в памперсе, считает себя главой семейства и четко принимает все решения и уж попробуйте с ним не согласиться! Вот что из него делает этого супермужчину? Безусловная любовь окружающих или гены? Или условия воспитания?».
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова впервые встретилась со своей прабабушкой, а Кристина Орбакайте показала нежный бумеранг с дочкой Клавдией.
МакSим заинтриговала поклонников видео с дочками, снятое в свадебном салоне.
Анастасия Волочкова дразнит жаркими снимками из Греции — балерина не только разминается возле бассейна, но и покоряет водный транспорт.
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Сегодня за штурвалом буду я.😉💪 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Елена Захарова рассуждает, как лучше начинать утро на отдыхе: «Каждое утро думаю, может начать день с пробежки, а следующая мысль, лучше в булочную за свежими круассанами и багетом😊🙈А как вы думаете, что лучше на отдыхе?)».
Ирина Хакамада станцевала в коротких шортах и топе.
«Мы сегодня на фестивале музыки в Заорешье. Это красивейшее место в 170-ти км от Питера. Недалеко от нас военный городок под названием «Городок». Ну как не спеть одноимённую песню?! Всем хороших выходных!» — подписала Анжелика Варум теплую фотографию с Леонидом Агутиным.
Дмитрий Шепелев показал красавицу-маму.
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В продолжение поста о том, как я разыграл маму, хочу сказать вам спасибо за восторженные слова о ней. Я всё передал! Она, без сомнений, достойна комплиментов. Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица. Не могу понять, почему-то в этом декабре ей исполнится 60. Цифры отдельно, а мама отдельно ❤️
Тина Канделаки взбудоражила Сеть снимком в бикини, который сделала ее дочь Мелания.
Саша Плющенко в отпуске не расслабляется и занимается спортом. Шестилетний мальчик даже может похвастаться рельефным прессом!
Ярких красок в ленту добавил Евгений Петросян, который сейчас гастролирует в Крыму.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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