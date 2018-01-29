О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сегодня утром Наталья Ионова поделилась нежным видео с мамой и папой: «Какое счастье видеть своих родителей счастливыми и влюбленными. Между ними многое бывало, но настоящая любовь не угасала никогда....... Спасибо за чудесный и вкусный вечер! Разрешили нам вчера все! И цыган, и мое выступление, и стендап от Лидуси».

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Янв 28, 2018 at 10:19 PST

Анна Хилькевич показала совместную фотографию с Настасьей Самбурской: «Холодно нынче в городе. Да и опасно. А с Самбурской не так страшно: я пригрею, она защитит. Все-таки давно знакомы». Максим Фадеев показал, как выглядит внучка Ларисы Долиной:

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 28, 2018 at 10:24 PST

Яна Рудковская рассказала, как извиняется ее сын: «Сашенька и его стихотворение-поздравление, он мне его рассказывает, когда провинится, очень трогательно, так что прощение всегда на 100 процентов обеспечено ) , знает, чем маму брать».

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 29, 2018 at 8:22 PST

Наталья Подольская слепила огромного снеговика:

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Янв 28, 2018 at 8:39 PST

Ксения Бородина опубликовала трогательное видео с дочками: «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда доченьки со мной».

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Янв 29, 2018 at 12:42 PST

Юлия Проскурякова тоже показала фото с дочкой. Эвелина Бледанс показала веселую возню с сыном: «Мой сладенький, мой вкусненький, мой обожаемый малышок. Продолжаю целовать эти пяточки, которые уже изрядно подросли, но не стали менее сладкими. А вы до какого возраста пятки кусали?»

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Янв 29, 2018 at 9:42 PST

Максим Виторган продемонстрировал, как Ксения Собчак играет с сыном:

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Янв 29, 2018 at 5:03 PST