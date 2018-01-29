29 января: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Сегодня утром Наталья Ионова поделилась нежным видео с мамой и папой: «Какое счастье видеть своих родителей счастливыми и влюбленными. Между ними многое бывало, но настоящая любовь не угасала никогда....... Спасибо за чудесный и вкусный вечер! Разрешили нам вчера все! И цыган, и мое выступление, и стендап от Лидуси».
Анна Хилькевич показала совместную фотографию с Настасьей Самбурской: «Холодно нынче в городе. Да и опасно. А с Самбурской не так страшно: я пригрею, она защитит. Все-таки давно знакомы».
Максим Фадеев показал, как выглядит внучка Ларисы Долиной:
Яна Рудковская рассказала, как извиняется ее сын: «Сашенька и его стихотворение-поздравление, он мне его рассказывает, когда провинится, очень трогательно, так что прощение всегда на 100 процентов обеспечено ) , знает, чем маму брать».
Наталья Подольская слепила огромного снеговика:
Ксения Бородина опубликовала трогательное видео с дочками: «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда доченьки со мной».
Юлия Проскурякова тоже показала фото с дочкой.
Эвелина Бледанс показала веселую возню с сыном: «Мой сладенький, мой вкусненький, мой обожаемый малышок. Продолжаю целовать эти пяточки, которые уже изрядно подросли, но не стали менее сладкими. А вы до какого возраста пятки кусали?»
Максим Виторган продемонстрировал, как Ксения Собчак играет с сыном:
Ева Лонгория опубликовала «очень беременную» фотографию.
Дана Борисова отправилась на свидание с незнакомцем: «Вечером романтическое свидание с незнакомцем, я так устала быть одна, и, я надеюсь, мы понравимся».
Фото: instagram