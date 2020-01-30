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29 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Водяновой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Водянова примерила очки с прозрачной оправой. Ольга Куриленко показала фото в образе озорной кошечки. Ирина Пегова предстала с ярким макияжем со съемок. Анна Нетребко тоже перевоплотилась в очередную героиню: «...что растопит ее ледяное сердце?.. #turandot».

Константин Богомолов сделал селфи с дочкой: «We are the champions».

Мария Погребняк поделилась архивной фотографией: «Выписка из роддома 2007 год Я впервые стала мамой, все эмоции написаны на моем лице) Бабушки счастливы».

Маша Горбань похвасталась стройной фигурой: «Царица полей».

Ксения Собчак опубликовала видео с отдыха: «Вроде недавно вернулись,а уже смотрятся такие видео и фото как из другой жизни))))»

Анастасия Волочкова снова собралась замуж:

Катя Лель нежно поздравила мужа: «Стесняшки, которые уже почти 15 лет вместе!!! Взаимной и счастливой любви всем, дорогие мои! Дорожите друг другом и каждым мигом этой жизни».

Кристина Орбакайте показала свое новое средство передвижения:

Екатерина Климова показала красивые снимки из Архангельска.

Максим Виторган поделился теплыми чувствами: «Дома. Я люблю быть дома. Я люблю, когда звонит телефон и не люблю, когда звонят в дверь. У меня даже звонка нет. Здесь бывают гости, но редко. Здесь растут стопки книг, в большинстве своем хранящие девственную нетронутость и рассчитывающие хотя бы на роль наследства. Здесь паркет и лепнина на потолке, спасенные и сохраненные, которые встречали здесь нас с родителями еще в 1979 году. Я уехал отсюда в 93-м. С тех пор я возвращаюсь сюда, разбираю старые бумаги и фото и... сдуваю пыль. Я точно знаю, что, если, вдруг, я себе нужен, то всегда могу найти себя здесь — дома».

Фото и видео: instagram

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