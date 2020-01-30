29 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Водянова примерила очки с прозрачной оправой. Ольга Куриленко показала фото в образе озорной кошечки. Ирина Пегова предстала с ярким макияжем со съемок. Анна Нетребко тоже перевоплотилась в очередную героиню: «...что растопит ее ледяное сердце?.. #turandot».

Константин Богомолов сделал селфи с дочкой: «We are the champions».

Мария Погребняк поделилась архивной фотографией: «Выписка из роддома 2007 год Я впервые стала мамой, все эмоции написаны на моем лице) Бабушки счастливы».

Маша Горбань похвасталась стройной фигурой: «Царица полей».

Ксения Собчак опубликовала видео с отдыха: «Вроде недавно вернулись,а уже смотрятся такие видео и фото как из другой жизни))))»