29 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Погребняк поздравила старшего сына с днем рождения: «Мой старший сын, сегодня ты стал взрослее еще на один год! Тебе исполнилось 12 лет. Я тебя безумно люблю и горжусь тобой. Ты всегда во всем готов меня поддержать и помочь, а иногда даже подсказать как лучше. Нежный, добрый, внимательный сын и старший брат».

Тутта Ларсен резко высказалась о наказаниях как методе воспитания: «Про наказание. Я поняла, что это — самая бессмысленная и бесполезная вещь в воспитании. Бить детей — преступление, об этом у меня есть отдельный пост ниже. Я о наказании как об инструменте воздействия на ребенка. Какая у наказания цель? Унизить? Подавить? Запретить? Отомстить за плохое поведение? Конечно нет! Мы же любим своих детей. Мы хотим их НАУЧИТЬ! Чтобы они что-то ПОНЯЛИ! А теперь давайте включим логику. Как человека можно чему бы то ни было научить, применяя насильственные методы? Ором, запретами, изоляцией, холодным молчанием, лишением любимых занятий или лакомств? Да никак. Если вы не знаете, что делать с ребенком в какой-либо ситуации, поставьте на его место значимого для вас взрослого. Мужа. Начальника. Маму. Если они вас огорчили, подвели, обманули, обидели — вы будете лишать их сладкого и орать? В угол ставить? Нет никакой разницы в общении со взрослыми и детьми. Есть общение с человеком. Его невозможно выстроить путем подавления и агрессии. Но это вовсе не значит, что в семье должна царить вседозволенность и хамство. В конце концов, взрослые люди живут по законам и согласно Конституции своей страны. В семье тоже должны быть свои законы, это очень важно, и задача взрослых — четко эти законы определить и объяснить детям, терпеливо и доходчиво. Сунешь палец в огонь — будет больно. Не сделаешь домашку вовремя — не успеешь погулять с другом. Не будешь ухаживать за своей обувью — не получишь новые кроссовки. Будешь грубить сестре — расстроишь маму, и она не захочет смотреть с тобой вечером твой любимый сериал. И т. п. У всех действий есть последствия, и вместо того, чтобы орать и злиться, нужно помогать ребенку это усвоить. Учиться общаться и понимать свою ответственность. Не наказание, возмездие, а причинно-следственные связи. Наказание — это тупик. Если ты закрываешь перед ребенком одну дверь - обязательно открой другую. Объясни ему, что и почему происходит и покажи выход из ситуации. Чувствуете разницу? Наказать = отрезать от себя. Оказаться по разные стороны проблемы. Объяснить = вместе найти решение, логичное и честное. Быть вместе — это самое важное. Поэтому мы не наказываем детей. Мы с ними общаемся».

Ксения Бородина показала забавное видео. «2 бандита», — написала она.