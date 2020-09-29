29 сентября: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Лена Темникова показала радостные снимки с дочкой, которая растет ее копией. Звездный визажист Гоар Аветисян опубликовала фото с сыном Гаспаром и призвала остановить вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Актриса Виктория Исакова поздравила с днем рождения супруга Юрия Мороза: «С днем рождения, прекрасный большой умный серьезный ребенок Юра!», — подписала она фото режиссера с маленькой дочерью Варей.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева похвасталась пикантной фигурой в купальнике и раскрыла секреты своих тренировок. «Вернулась в свой фитнес-клуб. И открыла для себя всю пользу плавания. Когда сил уже на кардио не остается, бассейн — моя любимая активность. Пока ты плаваешь и расслабляешься, сжигаются калории, укрепляются мышцы, уходит сутулость. То, что надо для актрисы. Кстати, если день не такой загруженный, стараюсь с утра бежать в бассейн, а вечером на силовые тренировки», — написала она в микроблоге.