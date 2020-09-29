29 сентября: самые интересные фото и видео в Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/p/CFt3sL6BnBP/
Лена Темникова показала радостные снимки с дочкой, которая растет ее копией. Звездный визажист Гоар Аветисян опубликовала фото с сыном Гаспаром и призвала остановить вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.
Актриса Виктория Исакова поздравила с днем рождения супруга Юрия Мороза: «С днем рождения, прекрасный большой умный серьезный ребенок Юра!», — подписала она фото режиссера с маленькой дочерью Варей.
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева похвасталась пикантной фигурой в купальнике и раскрыла секреты своих тренировок. «Вернулась в свой фитнес-клуб. И открыла для себя всю пользу плавания. Когда сил уже на кардио не остается, бассейн — моя любимая активность. Пока ты плаваешь и расслабляешься, сжигаются калории, укрепляются мышцы, уходит сутулость. То, что надо для актрисы. Кстати, если день не такой загруженный, стараюсь с утра бежать в бассейн, а вечером на силовые тренировки», — написала она в микроблоге.
Юлия Барановская удивила необычным и ярким образом с новой прической. «Мне нравится, ему тоже. А вам как?», — подписала Юлия Барановская видео, где предстала с упругими кудрями.
Анастасия Волочкова показала фото с любимым котом Лаки и пожелал всем добрым людям доброго дня. «Светлого и прекрасного дня всем хорошим людям! Не переставайте радовать друг друга пусть даже маленькими приятностями. Зачастую доброе слово, сказанное в нужный миг или рука человеческого участия, протянутая вовремя, могут стать грандиозной поддержкой! Но главное счастье — это любить и быть любимой! Берегите любимых», — написала экс-балерина в Instagram.
Валерия опубликовала забавное видео из спортзала. О физнагрузке артистка не забывает даже на гастролях. Иосиф Пригожин пришел в зал, чтобы забрать жену. «Будто за ребенком в школу пришел», — прокомментировал за кадром продюсер.
Юлия Меньшова призналась, что мимикрирует в маму дяди Федора, которую озвучивает в новых сериях мультфильма про Простоквашино, и показала фото в очках.
Дарья Мороз показала фото со съемок фильма и то, что обычно остается за кадром. «С уважением отношусь к каждому члену съемочной группы, а их очень много. Без них кина бы не было», — сказала она (стилистика автора сохранена, — прим. ред.)
Актриса Екатерина Волкова опубликовала живописные фото с поездки по Горному Алтаю.
Александр Ревва показал нежное фото с супругой Анжеликой, а Стас Михайлов поздравил отца с днем рождения, отметив, что его родители идеальные.
Певица Жасмин поделилась новостью: ее сын Мирон пошел в садик и делает это с удовольствием.
Голливудская актриса Ольга Куриленко опубликовала фото, которое сделала во время ланча в перерывах между съемками. А дочь футболиста Бориса Беккера и российской модели Анжелы Ермаковой Анна Ермакова похвасталась идеальной фигурой. «Последние дни лета», — подписала она снимки.
Фото и видео: Instagram
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