passion.ru
1 мин.

29 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ляйсан Утяшева

Фото: @liasanutiasheva

Оксана Самойлова поделилась неприятностью в своем блоге – ее дочь Лея получила серьезную травму ноги.

Ксения Алферова позаимствовала у своего брата очки и поделилась забавным селфи, порадовавшись образу «строгой тетеньки», который у нее получился.

Дмитрий Маликов поделился видео своей игры на фортепиано:

«Движение вверх и только вперед», – подписал он.

Александр Ревва поделился кадром из своей поездки в Петербург, а Наталья Рудова снова позирует у бассейна.

Анна Седокова поделилась трогательным фото со своим возлюбленным – пара проводит время в Майами. Лиза Арзамасова отправилась поддержать супруга на съемках нового сезона его проекта «Ледниковый период» и поделилась селфи со своими поклонниками.

Мила Сивацкая поделилась эффектным деловым луком: «Деловая колбаса на максималках».

Екатерина Волкова поделилась уютным домашним фото со своим питомцем Ру на руках.

Анастасия Решетова показала в сториз, как проводит время со своим сыном, и вместе плавает с ним в бассейне.

Ляйсан Утяшева поделилась необычным селфи с ярким макияжем – главным акцентом стали эффектные фиолетовые стрелки.

Фото: Instagram Анастасии Решетовой, Лизы Арзамасовой, Ляйсан Утяшевой, Анны Седоковой, Натальи Рудовой, Дмитрия Маликова, Оксаны Самойловой, Ксении Алферовой, Александра Реввы, Екатерины Волковой, Милы Сивацкой