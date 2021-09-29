29 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liasanutiasheva
Оксана Самойлова поделилась неприятностью в своем блоге – ее дочь Лея получила серьезную травму ноги.
Ксения Алферова позаимствовала у своего брата очки и поделилась забавным селфи, порадовавшись образу «строгой тетеньки», который у нее получился.
Дмитрий Маликов поделился видео своей игры на фортепиано:
«Движение вверх и только вперед», – подписал он.
Александр Ревва поделился кадром из своей поездки в Петербург, а Наталья Рудова снова позирует у бассейна.
Анна Седокова поделилась трогательным фото со своим возлюбленным – пара проводит время в Майами. Лиза Арзамасова отправилась поддержать супруга на съемках нового сезона его проекта «Ледниковый период» и поделилась селфи со своими поклонниками.
Мила Сивацкая поделилась эффектным деловым луком: «Деловая колбаса на максималках».
Екатерина Волкова поделилась уютным домашним фото со своим питомцем Ру на руках.
Анастасия Решетова показала в сториз, как проводит время со своим сыном, и вместе плавает с ним в бассейне.
Ляйсан Утяшева поделилась необычным селфи с ярким макияжем – главным акцентом стали эффектные фиолетовые стрелки.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой, Лизы Арзамасовой, Ляйсан Утяшевой, Анны Седоковой, Натальи Рудовой, Дмитрия Маликова, Оксаны Самойловой, Ксении Алферовой, Александра Реввы, Екатерины Волковой, Милы Сивацкой