29 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Александр Ревва поделился кадром из своей поездки в Петербург, а Наталья Рудова снова позирует у бассейна.

Анна Седокова поделилась трогательным фото со своим возлюбленным – пара проводит время в Майами. Лиза Арзамасова отправилась поддержать супруга на съемках нового сезона его проекта «Ледниковый период» и поделилась селфи со своими поклонниками.

Мила Сивацкая поделилась эффектным деловым луком: «Деловая колбаса на максималках».

Екатерина Волкова поделилась уютным домашним фото со своим питомцем Ру на руках.