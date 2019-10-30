29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сын Яны Рудковской показал забавное фото: «Доброе утро ) Осенняя Фифа».

«У нас в семье пополнение!!! Ищем имя!!! Какие идеи?», — похвасталась Любовь Толкалина.

«#деньрождения #5лет #маша», — показала фото дочки певица МакSим.

Наталья Водянова опубликовала снимок из путешествия с детьми: «фото на память с благодарностью Матушке Георгии и всем послушницам Богоявленского Аланского монастыря».

«Эта девочка запаслась нормальной едой и неожиданно отправляется с мамой в ооооочень интересное путешествие», — написала Дарья Мороз под фотографией подросшей дочери.

«Cherish the moment... угадайте, где мы продолжили наше путешествие по Штатам??))», — показала нежное семейное фото Нюша.

«Снаружи проливной дождь... а внутри бесконечная любовь #tbt», — написала Саша Савельева.