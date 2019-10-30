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29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Сын Яны Рудковской показал забавное фото: «Доброе утро ) Осенняя Фифа».

«У нас в семье пополнение!!! Ищем имя!!! Какие идеи?», — похвасталась Любовь Толкалина.

«#деньрождения #5лет #маша», — показала фото дочки певица МакSим.

Наталья Водянова опубликовала снимок из путешествия с детьми: «фото на память с благодарностью Матушке Георгии и всем послушницам Богоявленского Аланского монастыря».

«Эта девочка запаслась нормальной едой и неожиданно отправляется с мамой в ооооочень интересное путешествие», — написала Дарья Мороз под фотографией подросшей дочери.

«Cherish the moment... угадайте, где мы продолжили наше путешествие по Штатам??))», — показала нежное семейное фото Нюша.

«Снаружи проливной дождь... а внутри бесконечная любовь #tbt», — написала Саша Савельева.

Светлана Лобода пожаловалась на здоровье: «Болеть долго не приходится #альбомПоРасписанию и когда ???)»

Максим Матвеев показал фото из семейного альбома: «Мамуля @matveeva.lyudmila мой дорогой, обожаемый, любимый человек, С Днем Рождения!!! Оставайся всегда такой же счастливой, красивой, молодой!!! Пусть жизнь приносит только радость, удачу, удовлетворение, спокойствие, здоровье!!! Ты-мой пример жизнелюбия!!! Спасибо тебе!!! Люблю!!! Любим».

Марина Юдашкина поделилась нежной фотографией с внуками: «Смотрим мультики».

«ЕДЕМ в училище... Звучит (в исполнении "ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТРа") песня ЛОРЫ КВИНТ на стихи Н. Денисова "Глаза моей любимой". До встречи в Кремле 2-3 ноября. Будем играть "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ СОВЕТСКОГО КИНО"», — опубликовал видео с сыном Дмитрий Певцов.

Алена Шишкова похвасталась огромным букетом: «Спасибо всем за мощную поддержку. Я не ожидала, что столько людей напишут мне тёплые слова, что узнали меня с другой стороны! Эмоции от пережитого до сих пор зашкаливают! Проходить испытания форта не просто, тем более мы не сами их себе выбирали, а неизвестность еще больше пугает».

Анна Хилькевич — отличной спортивной формой: «Успеть сфоткать за 2 секунды».

Анна Нетребко поделилась рецептом венгерского гуляша:

Фото и видео: instagram

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