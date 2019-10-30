29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Сын Яны Рудковской показал забавное фото: «Доброе утро ) Осенняя Фифа».
«У нас в семье пополнение!!! Ищем имя!!! Какие идеи?», — похвасталась Любовь Толкалина.
«#деньрождения #5лет #маша», — показала фото дочки певица МакSим.
Наталья Водянова опубликовала снимок из путешествия с детьми: «фото на память с благодарностью Матушке Георгии и всем послушницам Богоявленского Аланского монастыря».
«Эта девочка запаслась нормальной едой и неожиданно отправляется с мамой в ооооочень интересное путешествие», — написала Дарья Мороз под фотографией подросшей дочери.
«Cherish the moment... угадайте, где мы продолжили наше путешествие по Штатам??))», — показала нежное семейное фото Нюша.
«Снаружи проливной дождь... а внутри бесконечная любовь #tbt», — написала Саша Савельева.
Светлана Лобода пожаловалась на здоровье: «Болеть долго не приходится #альбомПоРасписанию и когда ???)»
Максим Матвеев показал фото из семейного альбома: «Мамуля @matveeva.lyudmila мой дорогой, обожаемый, любимый человек, С Днем Рождения!!! Оставайся всегда такой же счастливой, красивой, молодой!!! Пусть жизнь приносит только радость, удачу, удовлетворение, спокойствие, здоровье!!! Ты-мой пример жизнелюбия!!! Спасибо тебе!!! Люблю!!! Любим».
Марина Юдашкина поделилась нежной фотографией с внуками: «Смотрим мультики».
«ЕДЕМ в училище... Звучит (в исполнении "ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТРа") песня ЛОРЫ КВИНТ на стихи Н. Денисова "Глаза моей любимой". До встречи в Кремле 2-3 ноября. Будем играть "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ СОВЕТСКОГО КИНО"», — опубликовал видео с сыном Дмитрий Певцов.
Алена Шишкова похвасталась огромным букетом: «Спасибо всем за мощную поддержку. Я не ожидала, что столько людей напишут мне тёплые слова, что узнали меня с другой стороны! Эмоции от пережитого до сих пор зашкаливают! Проходить испытания форта не просто, тем более мы не сами их себе выбирали, а неизвестность еще больше пугает».
Анна Хилькевич — отличной спортивной формой: «Успеть сфоткать за 2 секунды».
Анна Нетребко поделилась рецептом венгерского гуляша:
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Венгерский гуляш! На дворе осень и нужно согреться! В чугунной кастрюле сначала слегка обжариваем свиное сало с копчёной солью- это только для аромата- потом жир удалить из кастрюле и поместить туда крупными кубиками нарезанную говядину и лук. Много специй не бывает! Тушить минут 30-40, с добавлением красного сухого вина и сухой паприки. Затем добавить крупно нарезанную морковь и тушить ещё полчаса. После добавить мелко нарезанный болгарский перец, чуть сельдерея и ещё тушить минут 30 🙃 можно добавить пару свежих томатов, но не обязательно. В самом конце щепотку муки, для густоты и чеснок. В целом блюдо должно томиться часа 3-4. И куски мяса должны практически разваливаться. Подавать лучше с пюре 🤗
Фото и видео: instagram
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