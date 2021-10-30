29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Беременная вторым ребенком Нюша позирует в ультра-мини на фоне пальм в Дубае.
Разведенная Ксения Бородина опубликовала снимок в коротких шортах и с белом топе, лирически дополнив его стихотворением: «Соври, что я нужен тебе Так будет мне легче болеть Соври, что я нужен тебе Так легче проснуться хотеть Расскажи сегодня сказку в полночь Где любовь свою ко мне не скроешь В твоих словах увижу помощь Даже если ты меня не помнишь».
Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми отмечают Хэллоуин. Звездное семейство пародирует еще одно не менее звездное семейство Аддамс.
Сергей Безруков рад локдауну. Теперь вместо сотрудников театра он намного чаще видит своего сына и проводит с ним краткосрочные каникулы.
Певица Ирина Салтыкова поделилась селфи из машины. 55-летняя звезда прекрасно выглядит в свои годы.
Алла Довлатова позирует на роскошной кровати и делится с подписчиками своими мыслями. Звезда признается, что не может жить без прикосновений: «Я очень тактильная! Даже мои дети поражаются, как можно быть такой тактильной? А мне нравится. Я люблю прикосновения, ласки, поцелуи... Даже когда я в постели одна, я испытываю удовольствие от приятного и шелковистого постельного белья».
Анна Седокова примерила черную шелковую комбинацию. Певица позирует в роскошной ванной с панорамным окном с макияжем и голливудской укладкой.
Сергей Лазарев представил красивое черно-белое видео на новую песню «Холодный ноябрь». Артист отметил, что премьера сингла уже 1 ноября.
Яна Рудковская отдыхает во Флоренции. Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко делится фотографией роскошного завтрака в не менее роскошном отеле.
Наташа Королева из тех звезд, кто решил отпраздновать Хэллоуин. Певица примерила на себе образ ведьмы, а сын Арсений поддержал звездную маму.
Актриса Лиза Арзамасова порадовала подписчиков новым образом. Звезда «Папиных дочек» с коротким каре и челкой надела костюм в клетку. Молодая мама также позировала в кожаном плаще, дополнив их высокими сапогами на каблуке.
Лена Катина рассказала поклонникам, что приняла участие в шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Певице очень идет бежевый комбинезон в стиле сафари.
Юля Савичева похвасталась стройными ногами в коротком черном платье. Артистка дополнила блестящее платье с глубоким декольте стильной прической с эффектом мокрых волос.
Фото и видео: Instagram