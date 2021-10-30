29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Беременная вторым ребенком Нюша позирует в ультра-мини на фоне пальм в Дубае.

Разведенная Ксения Бородина опубликовала снимок в коротких шортах и с белом топе, лирически дополнив его стихотворением: «Соври, что я нужен тебе Так будет мне легче болеть Соври, что я нужен тебе Так легче проснуться хотеть Расскажи сегодня сказку в полночь Где любовь свою ко мне не скроешь В твоих словах увижу помощь Даже если ты меня не помнишь».

Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми отмечают Хэллоуин. Звездное семейство пародирует еще одно не менее звездное семейство Аддамс.

Сергей Безруков рад локдауну. Теперь вместо сотрудников театра он намного чаще видит своего сына и проводит с ним краткосрочные каникулы.