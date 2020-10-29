29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко устроила забавную фотосессию с милыми альпака.
Анастасия Решетова отдыхает с сыном Ратмиром, с Тимати и его матерью и дочерью на Мальдивах. Модель опубликовала забавное видео с побережья океана, где ее малыш знакомится с лошадью. А Тимур показал, какой серьезной бывает его дочь.
Катерина Шпица в день своего 35-летия показала, какой милашкой была в детстве. И порассуждала о том, почему люди по-разному поздравляют друг друга с праздником. «По-моему, вся эта штука с поздравлениями с днем рождения зависит от степени близости между людьми», — резюмировала она.
Максим Матвеев показал красавицу-маму Людмилу в ее день рождения. «Мама, дорогой мой, человек, с днем рождения! Спасибо тебе, за то, что ты всегда рядом! Будь здорова! Мы тебя очень любим!», — написал он в социальной сети.
Молодая жена Венсана Касселя — модель Тина Кунаки поделилась с подписчиками солнечными фото с жаркого побережья океана в Рио-де-Жанейро.
Наталия Водянова похвасталась бабушкой, которая в своем преклонном возрасте ведет активный образ жизни.
Оксана Фандера опубликовала стильное черно-белое фото с огромным букетом наперевес.
Оксана Воеводина побывала на конкурсе «Краса России», состоявшемся в Сочи и показала селфи с победительницей Альбиной Королевой.
Анастасия Макеева устроила уютную фотосессию в стильной одежде цвета осени. А Василиса Володина показал свой яркий образ к Хэллоуину.
Агата Муцениеце опубликовала кадры фотосессии, где позирует в шикарном сверкающем платье с открытой спиной.
Екатерина Климова собрала комплименты за ретро-образ с милыми кудряшками. «В кино принято считать, что у артиста есть только одна рабочая сторона лица. Я так и не смогла понять какая у меня. А вы как думаете? Правая или левая? Может все-таки анфас?», — спросила она у подписчиков.
Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян поздравил маму с днем рождения и показал фото со своими самыми дорогими женщинами. «Мамуль, с днем рождения тебя. Я тебя очень люблю. Будь счастлива, а мы всегда рядом», — написал блогер.
Фото и видео: Instagram Давида Манукяна, Агаты Муцениеце, Екатерины Климовой, Анастасии Макеевой, Оксаны Воеводиной, Оксаны Фандеры, Наталии Водяновой, Тины Кунаки, Максима Матвеева, Катерины Шпицы, Тимати, Анастасии Решетовой, Регины Тодоренко
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