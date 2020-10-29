29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица в день своего 35-летия показала, какой милашкой была в детстве. И порассуждала о том, почему люди по-разному поздравляют друг друга с праздником. «По-моему, вся эта штука с поздравлениями с днем рождения зависит от степени близости между людьми», — резюмировала она.

Максим Матвеев показал красавицу-маму Людмилу в ее день рождения. «Мама, дорогой мой, человек, с днем рождения! Спасибо тебе, за то, что ты всегда рядом! Будь здорова! Мы тебя очень любим!», — написал он в социальной сети.

Молодая жена Венсана Касселя — модель Тина Кунаки поделилась с подписчиками солнечными фото с жаркого побережья океана в Рио-де-Жанейро.