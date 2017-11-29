29 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Максим Галкин встретил рассвет: «Подъееееем!!!! #ещечутьчутьпосплю #трубазовет #трубазоветжалконенефтяная».
Татьяна Навка показала сложное упражнение: «Если кто-то будет пробовать, обратите внимание, что стоять сложнее на ладонях, а не на пальцах. Хотя для начала можно и только на пальцах».
Андрей Малахов показал фото с бекстейджа: «Вот он полный метр и фестиваль #кинотавр ! #спойлер : Героиня - Евгения Васильева узнает в мужчине в темных очках известного телеведущего ... спасибо, @dibrova_rhana за вдохновение».
Анна Седокова похвасталась: «Я всегда мечтала о больший семье ! И мне кажется, у меня вышло. Наши первые съёмки для обложки».
Алексей Ягудин и Сергей Жуков поделились уютными семейными фотографиями. Дмитрий Тарасов опубликовал фото с невестой. А Алика Смехова — зимнюю фотографию с Татьяной Навкой.
Кети Топурия показала стильную дочь, а Светлана Бондарчук — взрослого сына.
Елена Ваенга рассказала о своей прекрасной бабушке: «Этот пост о женщине которая 4 дня назад пережила инсульт....... 91 год..... вчера она крутила бигуди... а сегодня потребовала сменить клетчатый бежевый халат на синий, обьясняя нам тупым (дочке, внучке и лене), что тот цвет не идет блондинкам.... а синий идет... все господа. без комментариев.......... халат привезли...... выводы сделали».
Ксения Бородина показала сценку из жизни своих дочек: «Вот так выглядит боль».
Екатерина Андреева рассказала о детокс-блюдах и похудении:
Катя Лель показала, как поддерживает форму:
Фото: instagram