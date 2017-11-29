О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Татьяна Навка показала сложное упражнение: «Если кто-то будет пробовать, обратите внимание, что стоять сложнее на ладонях, а не на пальцах. Хотя для начала можно и только на пальцах».

Андрей Малахов показал фото с бекстейджа: «Вот он полный метр и фестиваль #кинотавр ! #спойлер : Героиня - Евгения Васильева узнает в мужчине в темных очках известного телеведущего ... спасибо, @dibrova_rhana за вдохновение».

Анна Седокова похвасталась: «Я всегда мечтала о больший семье ! И мне кажется, у меня вышло. Наши первые съёмки для обложки».