29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Зейналова рассказала о домашнем лазарете: «Две самые сопливые Девочки на земле с самым громким кашлем! Лицо Вероники выражает отношение к сложившейся ситуации со здоровьем».

Алексей Ягудин примерил теплую пижаму: «Благовещенск, я готов!!! Лечу к тебе!))) не замерзну, это точно)))».

Юлия Меньшова размышляет о шопинге: «Я что-то в последнее время остепенилась, лишь изредка, всполохом бывало заведусь, но быстро остываю. Но наступившая "черная пятница", со своими невероятными скидками%%%% , конечно, умеет подбодрить любой, даже затухающий интерес к покупкам. Дочка моя так и вовсе за месяц список составила, и предвкушает большую азартную охоту с подругами в ТЦ. А я, как человек взрослый и степенный, наметила кое-какие интернет-магазины: там ведь тоже жахнут скидочки, так еще и на дом привезут, зачем по пробкам толкаться? Красота!»

Светлана Бондарчук радуется возвращению подруги: «Наташа Ветлицкая теперь с нами».

Валерий Меладзе шутит: «Даже при всей своей занятости, нахожу время для умеренных физических упражнений».

«Фотографы — странные люди», — поделилась Алена Хмельницкая забавными кадрами.