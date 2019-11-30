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29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Меньшовой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Нетребко и Александр Серов показали, как проводят время с детьми.

Елена Валюшкина поздравила красавицу-дочь: «Моя Принцесса! Мой стойкий оловянный солдатик! Жизнь моя! Человек со Звезды! С Рождением!!!!!!!!!!!!! Нам сегодня 17!!!!!!!!!»

Олег Газманов обратился к сыну супруги: «Дорогой Филипп! Отпразднуй как следует свой ДР! Ты это заслужил».

Дженнифер Лопес поделилась семейным видео:

Светлана Зейналова рассказала о домашнем лазарете: «Две самые сопливые Девочки на земле с самым громким кашлем! Лицо Вероники выражает отношение к сложившейся ситуации со здоровьем».

Алексей Ягудин примерил теплую пижаму: «Благовещенск, я готов!!! Лечу к тебе!))) не замерзну, это точно)))».

Юлия Меньшова размышляет о шопинге: «Я что-то в последнее время остепенилась, лишь изредка, всполохом бывало заведусь, но быстро остываю. Но наступившая "черная пятница", со своими невероятными скидками%%%% , конечно, умеет подбодрить любой, даже затухающий интерес к покупкам. Дочка моя так и вовсе за месяц список составила, и предвкушает большую азартную охоту с подругами в ТЦ. А я, как человек взрослый и степенный, наметила кое-какие интернет-магазины: там ведь тоже жахнут скидочки, так еще и на дом привезут, зачем по пробкам толкаться? Красота!»

Светлана Бондарчук радуется возвращению подруги: «Наташа Ветлицкая теперь с нами».

Валерий Меладзе шутит: «Даже при всей своей занятости, нахожу время для умеренных физических упражнений».

«Фотографы — странные люди», — поделилась Алена Хмельницкая забавными кадрами.

Татьяна Лазарева поделилась мыслями о воспитании детей: «Взрослые, разговаривайте с подростками. Прошу вас. У подростков формируются новое отношение к новой жизни. И чтобы оно прочно сформировалось (те самые непонятные нейронные цепи), им обязательно нужно проговаривать вслух значимые, базовые вещи. С родителями они как правило общаться на такие темы, как любовь, дружба, секс, насилие, предательство или манипуляция не могут. Со сверстниками они обсуждают как правило что-то далекое от базовых человеческих ценностей. Если вдруг подросток ведет дневник — это уже хорошо. Там можно задавать себе вопросы и отвечать на них, тоже что-то формулируя. Но будет гораздо лучше, если у ребенка есть значимый взрослый, который спокойно может помочь ему выйти на волнующие его темы и сказать что-то важное, попросить прокомментировать какую-то сложную ситуацию. Я бы очень хотела быть таким взрослым для кого-то. Я прямо чувствую, что могу. Не могу пока придумать форму. Какое-то шоу на ютюбе?»

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали об интересном опыте: «Были на съемках программы "Видели видео". Мы в восторге от домашних питомцев!!! Всем чудесных выходных!!!»

Фото и видео: instagram

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