29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук поделилась зимним настроением: «У нас сегодня -10)) Укуталась как смогла снаружи, хотя внутри всегда жарко, и мчу на репетицию к клипу "Давай", который хотим сделать очень ...». Певица Пинк и актриса Кэтрин Зета-Джонс — новогодним. Наталья Ионова похвасталась фигурой: «Мой новогодний костюм готов».
Светлана Бондарчук поздравила сына и поделилась архивными семейными фотографиями: «Мой любимый мальчик, с днем рождения! Будь счастлив!»
Яна Рудковская в блоге сына похвасталась достижениями мальчика: «Дорогие, вчера я занял 2 место, был самым маленьким участником соревнований по мальчикам "3 юношескому разряду"! Мне интересно соревноваться с сильнейшими, как это делал всегда мой папа! Немного по ходу поменял программу. Катался и на маму со стороны зрителей. И на папу со стороны судей. На всех зрителей! Спасибо всем за поддержку! Будем работать и готовиться к главному старту 8 декабря».
Анна Хилькевич показала результат веселых детских игр: «Как вам наше народное семейное творчество?)) Это вы еще младшенькую не видели». Сергей Лазарев проводит время с сыном: «Сходили с Никитосом в Океанариум в Крокус Вегас Сити! Ник под впечатлением от акул!!) и вообще от водного мира.... photo by Papa... )))»
Алена Шишкова опровергла слухи о беременности, опубликовав фото идеально плоского живота.
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко показали милую совместную фотографию: «Hi Baden-Baden».
Яна Поплавская поделилась селфи с коллегами.
Максим Фадеев поделился песней: «Когда я услышал эту песню, я понял, что не смогу без нее жить. От начала и до конца она про меня. На своем концерте я исполнил ее впервые и увидел ваши глаза! Я записал ее и решил выложить, чтобы вы могли слушать еще раз и еще раз... Если кто-то этого хотел».
Анастасия Стоцкая предупредила, что отмена мюзикла с ее участием «Летучий корабль» в один из дней не связана с ней.