29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук поделилась зимним настроением: «У нас сегодня -10)) Укуталась как смогла снаружи, хотя внутри всегда жарко, и мчу на репетицию к клипу "Давай", который хотим сделать очень ...». Певица Пинк и актриса Кэтрин Зета-Джонс — новогодним. Наталья Ионова похвасталась фигурой: «Мой новогодний костюм готов».

Светлана Бондарчук поздравила сына и поделилась архивными семейными фотографиями: «Мой любимый мальчик, с днем рождения! Будь счастлив!»

Яна Рудковская в блоге сына похвасталась достижениями мальчика: «Дорогие, вчера я занял 2 место, был самым маленьким участником соревнований по мальчикам "3 юношескому разряду"! Мне интересно соревноваться с сильнейшими, как это делал всегда мой папа! Немного по ходу поменял программу. Катался и на маму со стороны зрителей. И на папу со стороны судей. На всех зрителей! Спасибо всем за поддержку! Будем работать и готовиться к главному старту 8 декабря».