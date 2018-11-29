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29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Стоцкой

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук поделилась зимним настроением: «У нас сегодня -10)) Укуталась как смогла снаружи, хотя внутри всегда жарко, и мчу на репетицию к клипу "Давай", который хотим сделать очень ...». Певица Пинк и актриса Кэтрин Зета-Джонс — новогодним. Наталья Ионова похвасталась фигурой: «Мой новогодний костюм готов».

Светлана Бондарчук поздравила сына и поделилась архивными семейными фотографиями: «Мой любимый мальчик, с днем рождения! Будь счастлив!»

Яна Рудковская в блоге сына похвасталась достижениями мальчика: «Дорогие, вчера я занял 2 место, был самым маленьким участником соревнований по мальчикам "3 юношескому разряду"! Мне интересно соревноваться с сильнейшими, как это делал всегда мой папа! Немного по ходу поменял программу. Катался и на маму со стороны зрителей. И на папу со стороны судей. На всех зрителей! Спасибо всем за поддержку! Будем работать и готовиться к главному старту 8 декабря».

Анна Хилькевич показала результат веселых детских игр: «Как вам наше народное семейное творчество?)) Это вы еще младшенькую не видели». Сергей Лазарев проводит время с сыном: «Сходили с Никитосом в Океанариум в Крокус Вегас Сити! Ник под впечатлением от акул!!) и вообще от водного мира.... photo by Papa... )))»

Алена Шишкова опровергла слухи о беременности, опубликовав фото идеально плоского живота.

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко показали милую совместную фотографию: «Hi Baden-Baden».

Яна Поплавская поделилась селфи с коллегами.

Максим Фадеев поделился песней: «Когда я услышал эту песню, я понял, что не смогу без нее жить. От начала и до конца она про меня. На своем концерте я исполнил ее впервые и увидел ваши глаза! Я записал ее и решил выложить, чтобы вы могли слушать еще раз и еще раз... Если кто-то этого хотел».

Анастасия Стоцкая предупредила, что отмена мюзикла с ее участием «Летучий корабль» в один из дней не связана с ней.

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