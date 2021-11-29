29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kislomolochniy
Светлана Бондарчук перевоплотилась в настоящую Снежную Королеву – телеведущая предстала в шикарном сверкающем платье на одно плечо и нашла прекрасных телохранителей в лице Штурмовика и Дарта Вейдера. Знаменитости нечасто могут позволить себе такую роскошь, как неудачные кадры. Поэтому возможность сделать новую крутую фото для своего блога – на вес золота. Например, Саша Бортич может обнаружить хороший свет где угодно и передать поклонникам привет новым селфи, и Анна Седокова, несмотря на свои проблемы, о которых она ранее рассказывала поклонникам, не теряет оптимизма и радует ярким фото в зимнем образе.
Глюкоза в преддверии праздников примеряет очень яркие и дерзкие образы, похваставшись точеной фигурой.
Валерия вновь наслаждается ролью бабушки и проводит драгоценные часы с любимой внучкой Селин.
«А у нас сегодня Селинкин день. Как она изменилась за неделю: на голове кудряшки, четыре зубика, на ножках стоит увереннее, реакции стали более взрослые, осмысленные. Столько радости доставляют самые простые вещи. Рыбку начала есть с удовольствием —взрослым счастье», – рассказывает певица.
Николай Басков наглядно доказал, что на одной волне с молодежью могут быть и представители старой школы. Музыкант представил тату на шее и маникюр. Правда, оценили не все – многие поклонники жестко раскритиковали новый имидж артиста. А Ирина Понаровская опубликовала редкий архивный кадр – с Теоной Контридзе и 16-летней Юлией Началовой.
«Спасибо за такое напоминание о Юлечке», – пишет она.
Еще одна красавица с роскошной фигурой – звезда «Клона» Джованна Антонелли, примерила экстремальное черное мини-платье по фигуре и устроила вечернюю прогулку по набережной.
Александр Молочников с опозданием поздравляет с праздником свою маму – и делится архивным фото.
«Самая красивая мама, которую все всегда считали моей сестрой», – написал он. А глядя на фото, поспорить с этим просто невозможно.
Пока звезды все выходные трогательно поздравляли своих мам, Иван Ургант обратился к своему отцу с теплыми словами и поздравил его с днем рождения.
«Папа может все, что угодно», – написал он.
Сергей Лазарев это подтверждает и хвастается успехами сына – мальчик научился плавать без нарукавников и уверенно рассекает в бассейне.
Для Павла Прилучного, как и для многих звезд, свободные часы – не повод отдохнуть и расслабиться, а самое время, чтобы заняться собой. Поэтому при первом удобном случае актер направляется в спортзал. Юлия Франц тоже побывала на тренировке и не забыла опубликовать селфи из зала.
«А то, как говорится, не выложил – не было», – заявила актриса.
Марина Абросимова быстро реабилитируется после коронавируса и демонстрирует отличную растяжку дома вместе со своим личным тренером.
Фото: Instagram Александра Молочникова, Ирины Понаровской, Светланы Бондарчук, Павла Прилучного, Юлии Франц, Николая Баскова, Саши Бортич, Ивана Урганта, Марины Абросимовой, Сергея Лазарева, Валерии