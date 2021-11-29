29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Бондарчук перевоплотилась в настоящую Снежную Королеву – телеведущая предстала в шикарном сверкающем платье на одно плечо и нашла прекрасных телохранителей в лице Штурмовика и Дарта Вейдера. Знаменитости нечасто могут позволить себе такую роскошь, как неудачные кадры. Поэтому возможность сделать новую крутую фото для своего блога – на вес золота. Например, Саша Бортич может обнаружить хороший свет где угодно и передать поклонникам привет новым селфи, и Анна Седокова, несмотря на свои проблемы, о которых она ранее рассказывала поклонникам, не теряет оптимизма и радует ярким фото в зимнем образе.

Глюкоза в преддверии праздников примеряет очень яркие и дерзкие образы, похваставшись точеной фигурой.