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29 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Миланы Тюльпановой

Как звезды провели минувший день — читайте в нашем дайджесте.

Евгений Папунаишвили поделился нежной семейной фотографией. Стас Костюшкин с семейством появился на обложке журнала. Жена Стаса Михайлова опубликовала фото мужа с детьми: «Выходной».

Певица Натали показала изменившегося сына: «Для любителей ДО и ПОСЛЕ. Анатолий целый год ухаживал за волосами, так хотелось быть похожим на преподавателя кружка, и вот, без сожаления в салоне расстался с волосами... Теперь встал,у мылся и гулять».

Светлана Зейналова опубликовала фото с «особенной» дочерью: «Держитесь, люди, скоро лето. Мы с Александрой Алексеевной желаем ровного загара и стабильного дохода».

Марина Юдашкина показала фотографии внуков: «Наши любимые отдыхающие! Дочка прислала фото когда были на отдыхе не удержалась, решила поделиться».

«Какие бы разочарования не происходили в нашей жизни, у нас всегда есть наши дети, кто навсегда рядом, помните об этом», — написала Милана Тюльпанова.

Дима Билан показал фото, на котором ему 20 лет.

Сергей Лазарев показал фото, на котором похож на Влада Топалова: «А мне нравится жара в Москве!! » Певица Зара показала, как занимается спортом.

Тутта Ларсен посетила Финляндию, и в городе Тампере сфотографировалась со статуей Муми Тролля.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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