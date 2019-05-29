29 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Евгений Папунаишвили поделился нежной семейной фотографией. Стас Костюшкин с семейством появился на обложке журнала. Жена Стаса Михайлова опубликовала фото мужа с детьми: «Выходной».

Певица Натали показала изменившегося сына: «Для любителей ДО и ПОСЛЕ. Анатолий целый год ухаживал за волосами, так хотелось быть похожим на преподавателя кружка, и вот, без сожаления в салоне расстался с волосами... Теперь встал,у мылся и гулять».

Светлана Зейналова опубликовала фото с «особенной» дочерью: «Держитесь, люди, скоро лето. Мы с Александрой Алексеевной желаем ровного загара и стабильного дохода».

Марина Юдашкина показала фотографии внуков: «Наши любимые отдыхающие! Дочка прислала фото когда были на отдыхе не удержалась, решила поделиться».