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29 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Олеси Судзиловской
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Яна Поплавская поделилась удивительными снимками: она попала в зиму. «ПРИЛЕТЕЛА В МИРНЫЙ СЕГОДНЯ! Ура! Вот так выглядело сегодняшнее утро! Но нас голыми руками не возьмешь, мы не сдаемся, пока не найдем очень талантливых детей для спецпроекта! Я ХОЧУ ДОМОЙ и ЭТО ЧЕСТНО. ХОЧУ В ЛЕТО))))))», — написала она.

Олеся Судзиловская примерила новый образ под настроение: «Всем доброго дня! Наступает время "глухой обороны". Ко мне не подходить».

Ким Кардашьян поделилась милой фотографией младшей дочки. Дэвид Бекхэм поздравил старшую сестру и показал, каким он был в детстве. Бритни Спирс показала сыновей. Максим Фадеев опубликовал фото с мамой.

Лариса Гузеева зажигает с Филиппом Киркоровым: «Цвет настроения может быть любым, когда рядом любимые и прекрасные друзья! Благодарю судьбу за все».

Равшана Куркова поделилась очень красивым видео:

Елена Исинбаева похвасталась печеньем: «Из рубрики когда детки спят... Первый раз пекла печенье... М-м-м прозвучит не скромно, но получилось очень вкусно... Италия не оставила меня равнодушной к выпечке и сладостям. Тирамису уже с закрытыми глазами готовлю, печенье вообще легко получилось, теперь моя цель научится готовить cannoli». Юлия Савичева испекла очередной торт.

Фото: instagram

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