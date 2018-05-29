29 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская поделилась удивительными снимками: она попала в зиму. «ПРИЛЕТЕЛА В МИРНЫЙ СЕГОДНЯ! Ура! Вот так выглядело сегодняшнее утро! Но нас голыми руками не возьмешь, мы не сдаемся, пока не найдем очень талантливых детей для спецпроекта! Я ХОЧУ ДОМОЙ и ЭТО ЧЕСТНО. ХОЧУ В ЛЕТО))))))», — написала она.

Олеся Судзиловская примерила новый образ под настроение: «Всем доброго дня! Наступает время "глухой обороны". Ко мне не подходить».

Ким Кардашьян поделилась милой фотографией младшей дочки. Дэвид Бекхэм поздравил старшую сестру и показал, каким он был в детстве. Бритни Спирс показала сыновей. Максим Фадеев опубликовал фото с мамой.

Лариса Гузеева зажигает с Филиппом Киркоровым: «Цвет настроения может быть любым, когда рядом любимые и прекрасные друзья! Благодарю судьбу за все».

Равшана Куркова поделилась очень красивым видео: