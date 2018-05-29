29 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская поделилась удивительными снимками: она попала в зиму. «ПРИЛЕТЕЛА В МИРНЫЙ СЕГОДНЯ! Ура! Вот так выглядело сегодняшнее утро! Но нас голыми руками не возьмешь, мы не сдаемся, пока не найдем очень талантливых детей для спецпроекта! Я ХОЧУ ДОМОЙ и ЭТО ЧЕСТНО. ХОЧУ В ЛЕТО))))))», — написала она.
Олеся Судзиловская примерила новый образ под настроение: «Всем доброго дня! Наступает время "глухой обороны". Ко мне не подходить».
Ким Кардашьян поделилась милой фотографией младшей дочки. Дэвид Бекхэм поздравил старшую сестру и показал, каким он был в детстве. Бритни Спирс показала сыновей. Максим Фадеев опубликовал фото с мамой.
Лариса Гузеева зажигает с Филиппом Киркоровым: «Цвет настроения может быть любым, когда рядом любимые и прекрасные друзья! Благодарю судьбу за все».
Равшана Куркова поделилась очень красивым видео:
С момента показа коллекции CHANEL Paris-Hamburg в Эльбской филармонии прошло уже полгода. Это был невероятный праздник Красоты. Живой оркестр, прекрасные модели, легендарный Карл Лагерфельд, трогательно вышедший на овации со своим крестником Хадсоном. А ещё, с теплом вспоминаю предрождественский туманный Гамбург, где пахло глинтвейном и имбирными пряниками. 31 мая коллекцию покажут в Москве. Все будет другим, но уверена не менее эмоциональным. Жду и буду делиться с вами своими «обновлёнными» впечатлениями. #chanelinmoscow #chanelmetiersdart
Елена Исинбаева похвасталась печеньем: «Из рубрики когда детки спят... Первый раз пекла печенье... М-м-м прозвучит не скромно, но получилось очень вкусно... Италия не оставила меня равнодушной к выпечке и сладостям. Тирамису уже с закрытыми глазами готовлю, печенье вообще легко получилось, теперь моя цель научится готовить cannoli». Юлия Савичева испекла очередной торт.
Фото: instagram