29 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова похвасталась новой квартирой: «Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру. Теперь я ищу своих людей в ремонте».

Елизавета Пескова показала нежное фото и высказалась о бодипозитиве: «Я никогда в жизни не судила людей по их внешности. Более того сама, подвергшись буллингу в школьные годы, я не понимала, как можно делать или говорить что-то негативное в отношение человека, внешность которого не нравится. Но есть большая разница между внешностью и здоровьем. Как и между прибавлением веса и ожирением. Поправляться - нормально. Ненормально — себя запускать. <...> Лишний вес - это не позитив. Это бодинегатив, который можно назвать таковым, подкрепив весомыми аргументами о здоровье».

Елена Темникова показала уютное фото с питомцем: «Мы с Мишей шлем вам любовь».

Рената Литвинова сделала необычное селфи: «Чудеса zoom».

Алена Хмельницкая поделилась уютом: «Прогуляться вдоль леса после дождя — бесценно!»