29 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дочь Кристины Орбакайте показала яркое фото с мамой и папой: «В нашей школе в последний учебный день — праздник сумасшедших причесок».
Алика Смехова сделала стильное селфи с сыном: «Ура!!! Каникулы!!! Макар закончил он-лайн обучение и перешёл в 7-ой класс. Удаленное образование, конечно испытание не для слабонервных. Поздравляю всех детей, родителей и учителей с каникулами. Выпускникам удачи».
Анна Хилькевич призналась, что карантин еще больше сблизил ее с детьми и показала милое видео:
Елена Захарова сходила на рыбалку: «Вчера ходили на "карася" и ничего не поймали. Вспомнила как в детстве на Валдае ловила плотву, подлещиков и окуней! Так это было азартно и увлекательно! А вы ловили в детстве рыбу?»
Лариса Гузеева сфотографировалась в телефонной будке на природе.
Марина Александрова разжилась блюдом с ягодами и напомнила: «Лето близко...»
Анна Нетребко рассказала, как приготовить мясо без гриля и костра:
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Как приготовить 🥩 мясо без гриля и костра , что бы не опозориться перед собственным мужчиной 😍🤗- Во первых- мясо должно быть очень хорошее🤷🏻♀️. Маринуем крупно порезанные филе говядины в маринаде из оливкового масла, петрушки и чеснока. Чугунную сковороду накалить, бросить сливочное масло и мясо. Не накрывая жарить на раскалённом огне несколько минут с одной и другой стороны. Для аромата я добавила несколько капель копченой жидкости. Сразу подавать, посыпав крупной солью и перцем. Есть, желательно с помидорами и зеленью😍 Haw to cook meat at home, without grill , so you not feel ashamed in front of your man..?😂 That’s easy- you need really good meat 😂😂😂. So, really good organic beef filet first marinade a little in olive oil, parsley and garlic, then pan fried on very hot pan in butter for few minutes only. Add some drops of liquid smoke from taste. Before eating- add salt and pepper 🤗 that’s all🍷
Анна Седокова похвасталась новой квартирой: «Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру. Теперь я ищу своих людей в ремонте».
Елизавета Пескова показала нежное фото и высказалась о бодипозитиве: «Я никогда в жизни не судила людей по их внешности. Более того сама, подвергшись буллингу в школьные годы, я не понимала, как можно делать или говорить что-то негативное в отношение человека, внешность которого не нравится. Но есть большая разница между внешностью и здоровьем. Как и между прибавлением веса и ожирением. Поправляться - нормально. Ненормально — себя запускать. <...> Лишний вес - это не позитив. Это бодинегатив, который можно назвать таковым, подкрепив весомыми аргументами о здоровье».
Елена Темникова показала уютное фото с питомцем: «Мы с Мишей шлем вам любовь».
Рената Литвинова сделала необычное селфи: «Чудеса zoom».
Алена Хмельницкая поделилась уютом: «Прогуляться вдоль леса после дождя — бесценно!»
Сергей Безруков поделился трогательной фотографией с сыном: «Добрых снов)...Вот это самая потрясающая картина...настоящая) реальная)».
Фото и видео: Instagram
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