29 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица поделилась нежной фотографией: «Утреннее, "спросонное", предсапсанное, досадовское».

Гном Гномыч показал фото с Аллой Пугачевой.

Анна Хилькевич рассказала о досуге с дочерью: «Мы с Яшей еще ни разу не были в кино. Наш папа говорит, что рано, но мой подвид: "мать-нетерпеливая"))) мне нужно все и сразу, поэтому я решила повести ее на фильм в 3D. Для нашего нового впечатления мы выбрали детский диснеевский фильм именно в формате RealD 3D, а если кто-то думает, что это вредно для детских глазок, то уверяю вас — это не та. 3D-очки не дают нагрузки на глаза, а детки развивают своё воображение. И самое главное — Яша сможет ощутить себя героем фильма)))) в общем, я очень надеюсь, что все мои ожидания оправдаются , и я обязательно расскажу вам как это было))) Надеюсь, моя малышка высидит весь фильм, затаив дыхание, ведь Дамбо — это герой детства на все времена».

Ирина Шейк украсила обложку бразильского Vogue.

«Ксения Собчак поделилась забавной фотографией с Ульяной Сергеенко и Натальей Водяновой».

Надежда Бабкина предстала в образе императрицы: «После спектакля "Ночь перед Рождеством" увиделись с хорошими друзьями из Владивостока. Была очень рада встрече».

Звезда «Универа» Арарат Кещян рассказал о забавном диалоге с мамой: «-Мам, сделай губки так. -Это что за судороги куриной жопки? -Мам, сейчас все девушки так в Инстаграм фотографируются. -А зачем им на лице куриные жопки? -Хорошего полета, мам».

Стас Костюшкин рассказал о необычном отпуске: «Впервые за 15 лет , мы с женой отдыхаем порознь. Если совсем скучаем, то высылаем друг другу "полуобнаженку"».

Сергей Лазарев посетил Тель-Авив: «Столица Евровидения 2019! Через 1,5 месяца здесь соберутся поклонники конкурса и участники из 41 страны... сегодня целый день даю интервью различным телеканалам...а вечером самолет в Грецию».

Сергей Безруков поделился атмосферным видео: «"ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ"... Шукшин!!!!! ПРЕМЬЕРА!!!!!!! А это то, что будет в фойе на каждом спектакле!!!!! Добро пожаловать в 70ые!!!!!!) Дорогие мои, Хорррошие! СПЕКТАКЛЬ-ПРАЗДНИК! "Шаркнем по душе!"... Василий Макарыч Шукшин! Жду вас в МГТ».