logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

29 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Ксении Собчак

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Елена Летучая показала свое утро: «Мое утро в Президентском Номере начинается с активностей на нашем маленьком балкончике. Вот Вам и секрет стройной фигуры. А Вам знакомо зарабатывать спортом на еду?»

Катерина Шпица поделилась нежной фотографией: «Утреннее, "спросонное", предсапсанное, досадовское».

Гном Гномыч показал фото с Аллой Пугачевой.

Анна Хилькевич рассказала о досуге с дочерью: «Мы с Яшей еще ни разу не были в кино. Наш папа говорит, что рано, но мой подвид: "мать-нетерпеливая"))) мне нужно все и сразу, поэтому я решила повести ее на фильм в 3D. Для нашего нового впечатления мы выбрали детский диснеевский фильм именно в формате RealD 3D, а если кто-то думает, что это вредно для детских глазок, то уверяю вас — это не та. 3D-очки не дают нагрузки на глаза, а детки развивают своё воображение. И самое главное — Яша сможет ощутить себя героем фильма)))) в общем, я очень надеюсь, что все мои ожидания оправдаются , и я обязательно расскажу вам как это было))) Надеюсь, моя малышка высидит весь фильм, затаив дыхание, ведь Дамбо — это герой детства на все времена».

Ирина Шейк украсила обложку бразильского Vogue.

«Ксения Собчак поделилась забавной фотографией с Ульяной Сергеенко и Натальей Водяновой».

Надежда Бабкина предстала в образе императрицы: «После спектакля "Ночь перед Рождеством" увиделись с хорошими друзьями из Владивостока. Была очень рада встрече».

Звезда «Универа» Арарат Кещян рассказал о забавном диалоге с мамой: «-Мам, сделай губки так. -Это что за судороги куриной жопки? -Мам, сейчас все девушки так в Инстаграм фотографируются. -А зачем им на лице куриные жопки? -Хорошего полета, мам».

Стас Костюшкин рассказал о необычном отпуске: «Впервые за 15 лет , мы с женой отдыхаем порознь. Если совсем скучаем, то высылаем друг другу "полуобнаженку"».

Сергей Лазарев посетил Тель-Авив: «Столица Евровидения 2019! Через 1,5 месяца здесь соберутся поклонники конкурса и участники из 41 страны... сегодня целый день даю интервью различным телеканалам...а вечером самолет в Грецию».

Сергей Безруков поделился атмосферным видео: «"ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ"... Шукшин!!!!! ПРЕМЬЕРА!!!!!!! А это то, что будет в фойе на каждом спектакле!!!!! Добро пожаловать в 70ые!!!!!!) Дорогие мои, Хорррошие! СПЕКТАКЛЬ-ПРАЗДНИК! "Шаркнем по душе!"... Василий Макарыч Шукшин! Жду вас в МГТ».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество