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29 марта: самые интересные фото и видел из Instagram звезд

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Фото: @nataliapodolskaya

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская тепло поздравляет с днём рождения своего мужа Владимира Преснякова и публикует яркие совместные фото из личного архива.

Наташа Королева выложила фото с постером, на котором изображен Станислав Говорухин. «Сегодня ему исполнилось бы 85».

Дарья Мельникова делится с подписчиками честным селфи и рассуждает о старении – актриса призывает его не бояться и принять себя такой, как есть.

Анна Нетребко делится оптимистичным постом и напоминает, что все обязательно будет так, как должно быть, и советует не сдаваться.

Валерия отлично проводит время со своими подругами в Дубае и хвастается очень стильным образом – певица появилась на вечеринке в элегантном струящемся синем платье.

Кристина Асмус напомнила подписчикам, что в свое время занималась гимнастикой. Мастерство, как мы видим, не исчезает даже с годами.

Юлия Ковальчук удивила поклонников заявлением, что она вместе с мужем Алексеем Чумаковым переехала в деревню.

Алена Шишкова хвастается букетом от неизвестного поклонника.

Елена Темникова продемонстрировала стильный образ и появилась в эффектном синем кроп-топе.

Айза Долматова наслаждается отдыхом и публикует фото у моря, где рыбы плавают в бирюзовой воде у берега.

Маргарита Симоньян показала уютное семейное воскресенье со своими детьми.

Фото и видео: Instagram Кристины Асмус, Маргариты Симоньян, Дарьи Мельниковой, Валерии, Елены Темниковой, Алены Шишковой, Юлии Ковальчук, Айзы Долматовой, Анны Нетребко, Наташи Королевой

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