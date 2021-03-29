29 марта: самые интересные фото и видел из Instagram звезд
Фото: @nataliapodolskaya
Наталья Подольская тепло поздравляет с днём рождения своего мужа Владимира Преснякова и публикует яркие совместные фото из личного архива.
Наташа Королева выложила фото с постером, на котором изображен Станислав Говорухин. «Сегодня ему исполнилось бы 85».
Дарья Мельникова делится с подписчиками честным селфи и рассуждает о старении – актриса призывает его не бояться и принять себя такой, как есть.
Анна Нетребко делится оптимистичным постом и напоминает, что все обязательно будет так, как должно быть, и советует не сдаваться.
Валерия отлично проводит время со своими подругами в Дубае и хвастается очень стильным образом – певица появилась на вечеринке в элегантном струящемся синем платье.
Кристина Асмус напомнила подписчикам, что в свое время занималась гимнастикой. Мастерство, как мы видим, не исчезает даже с годами.
Юлия Ковальчук удивила поклонников заявлением, что она вместе с мужем Алексеем Чумаковым переехала в деревню.
Алена Шишкова хвастается букетом от неизвестного поклонника.
Елена Темникова продемонстрировала стильный образ и появилась в эффектном синем кроп-топе.
Айза Долматова наслаждается отдыхом и публикует фото у моря, где рыбы плавают в бирюзовой воде у берега.
Маргарита Симоньян показала уютное семейное воскресенье со своими детьми.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус, Маргариты Симоньян, Дарьи Мельниковой, Валерии, Елены Темниковой, Алены Шишковой, Юлии Ковальчук, Айзы Долматовой, Анны Нетребко, Наташи Королевой
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