29 марта: самые интересные фото и видел из Instagram звезд

Наталья Подольская тепло поздравляет с днём рождения своего мужа Владимира Преснякова и публикует яркие совместные фото из личного архива.

Наташа Королева выложила фото с постером, на котором изображен Станислав Говорухин. «Сегодня ему исполнилось бы 85».

Дарья Мельникова делится с подписчиками честным селфи и рассуждает о старении – актриса призывает его не бояться и принять себя такой, как есть.

Анна Нетребко делится оптимистичным постом и напоминает, что все обязательно будет так, как должно быть, и советует не сдаваться.

Валерия отлично проводит время со своими подругами в Дубае и хвастается очень стильным образом – певица появилась на вечеринке в элегантном струящемся синем платье.

Кристина Асмус напомнила подписчикам, что в свое время занималась гимнастикой. Мастерство, как мы видим, не исчезает даже с годами.