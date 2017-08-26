Фотографиями с Бали модель поделилась в Instagram

29-летняя Эшли Грэм — яркая представительница бодипозитива. Модель абсолютно не стесняется носить мини-бикини, фотографироваться полуобнаженной, а также делиться неотретушированными снимками.

Несколько часов назад в блоге пышнотелой красотки появилась серия снимков, сделанных во время отдыха на Бали. Эшли позирует в бикини леопардовой расцветки.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Авг 26 2017 в 1:46 PDT

Как пишет WMJ.ru, совсем не обязательно иметь параметры 90-60-90, чтобы стать успешной. На счету Грэм уже большое количество глянцевых обложек, включая Vogue, Elle, Maxim и Sports Illustrated Swimsuit.