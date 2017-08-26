29-летняя plus-size модель Эшли Грэм продемонстрировала формы в леопардовом бикини
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Фотографиями с Бали модель поделилась в Instagram
29-летняя Эшли Грэм — яркая представительница бодипозитива. Модель абсолютно не стесняется носить мини-бикини, фотографироваться полуобнаженной, а также делиться неотретушированными снимками.
Несколько часов назад в блоге пышнотелой красотки появилась серия снимков, сделанных во время отдыха на Бали. Эшли позирует в бикини леопардовой расцветки.
Как пишет WMJ.ru, совсем не обязательно иметь параметры 90-60-90, чтобы стать успешной. На счету Грэм уже большое количество глянцевых обложек, включая Vogue, Elle, Maxim и Sports Illustrated Swimsuit.
Фото: instagram