29-летняя Настя Ивлеева показала, какой серьезной была в детстве

«Милаха такая», «По твоему лицу видно, как ты ждала этот праздник», «Почему ты так на себя не похожа?», «И вот эта маленькая девочка еще и не догадывалась, что станет квин оф инстаграм», «Ну вот кто знал, что из такой девочки, вырастет, та самая Анастасия Ивлеева, только теперь уже Узенюк», «Мне кажется, что вы в детстве с Элджеем похож были», «Когда реально понимаешь что дед мороз не настоящий», «У деда мороза ринопластика походу», «Настюшка была настолько апасная, что уже в 6 лет ломала носы», «Снегурочка на Бузову похожа», — обсуждают поклонники.