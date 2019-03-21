29-летний сын Дмитрия Нагиева «разочаровал отца» татуированным торсом

«Ох, какие у нас Петербуржцы», «Божечки ты мой», «Интересный с короткими волосами», «Лохматый красавец», «Ой, какой мужчина красивый», «Уау, вот это форма!!! Как балерина говорю», «Нет слов, но как я замужняя девушка могу так на долго зависнуть над вашим фото», «Ох уж эти Нагиевы, и стар, и млад-одни слюни», «Ауф!! Ц ц ц ц.....», «Вот, что значит хорошая наследственность», «Не люблю я хвалить звёзд, но #ничегожесебеохренеть», «Кит огонь», «Ты шикарен», — обсуждают в комментариях.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram