29 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Каменских опубликовала нежное фото со своим супругом, музыкантом Потапом и призналась, что очень скучает по нему, когда оба они на гастролях.

Наталья Подольская отлично проводит время в компании своего сына и своей мамы на берегу моря, а Яна Рудковская предстала в эффектном леопардовом образе на отдыхе в Сен-Тропе.

Телеведущая Аврора вместо пляжного отдыха отправилась в автопутешествие и поделилась с поклонниками кадром, главным героем которого определенно стал ее домашний любимец.

А Джиган и Тимати по традиции сделала «мужскую» фото – со своими сыновьями.