29 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Настя Ивлеева делится атмосферными кадрами из путешествия и своим лаконичным образом для прогулок.
Светлана Бондарчук показала подписчикам очень домашнее селфи прямо из постели – поклонники отметили, что выглядит она прекрасно.
Кайли Дженнер делится кадром со своей дочерью – малышка уже выросла и унаследовала от мамы яркий стиль.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @oleggazmanov
Олег Газманов сделал прививку от коронавируса и поделился с подписчиками кадром с вакцинации. Всех своих поклонников музыкант призвал последовать его примеру.
Филипп Киркоров записал трогательное видео с поздравлениями в честь дня рождения своего сына Мартина.
Настя Каменских опубликовала нежное фото со своим супругом, музыкантом Потапом и призналась, что очень скучает по нему, когда оба они на гастролях.
Наталья Подольская отлично проводит время в компании своего сына и своей мамы на берегу моря, а Яна Рудковская предстала в эффектном леопардовом образе на отдыхе в Сен-Тропе.
Телеведущая Аврора вместо пляжного отдыха отправилась в автопутешествие и поделилась с поклонниками кадром, главным героем которого определенно стал ее домашний любимец.
А Джиган и Тимати по традиции сделала «мужскую» фото – со своими сыновьями.
Марина Александрова тоже запостила теплые фотографии с детьми с отдыха в объективе супруга.
Фото: Instagram Насти Каменских, Олега Газманова, Кайли Дженнер, Светланы Бондарчук, Насти Ивлеевой, Марины Александровой, Джигана, Филиппа Киркорова, Натальи Подольской, Авроры, Яны Рудковской
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