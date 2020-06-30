29 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Наталья Подольская показала яркое селфи: «Всем автомобилистам привет!!!! Движение плотное... а Концерты пока запрещены».
Тина Канделаки показала, какой выглядела, когда ей было 18: «Журналисты часто спрашивали меня о том, что бы я сказала самой себе лет в восемнадцать. И ответ мой неизменен уже давно: №Ничего не бойся. Ни о чем не жалей. Ни о чем не проси. Шагай вперед молча"».
Елена Бирюкова радуется дарам природы: «Перешла на подножный корм! Земляника рядом в лесу! С детства люблю ходить за ягодами-грибами))) мои дети не особо».
Ирина Пегова и Денис Клявер показали, как эффектно носить маски. «За сверхзащитой не видно, но я вам там улыбаюсь», — прокомментировал певец.
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Вот так я рисовала в 12-13 лет ) Помню отлично своё увлечение модой! Мама моя в то время ставила показы в Доме Вячеслава Зайцева, и часто брала меня с собой )👗👠🧣👒 Правда , дальше моих рисунков, дело не пошло , хотя рисовать я люблю до сих пор ) #модамода #детскоеувлечение #доммодыславызайцева #красота
«Порхай как бабочка, жаль как пчела», — поделилась правилом Стефания Маликова.
Настя Задорожная узнала, что она — кумир Антона Шастуна.
Екатерина Волкова предстала в ярком образе: «Увидимся с вами на спектакле! Как же хочется так написать здесь, но думаю, что это произойдёт не раньше осени. Я честно безумно соскучилась по коллегам, репетициям, гастролям и даже недосыпам».
Мариус Вайсберг, Марьяна Спивак и Катя Лель показали фотографии с самыми близкими.
Фото и видео: Instagram/@nataliapodolskaya/@tina_kandelaki/@birukovagram/@denisklyaver/@pegovairina/@steshamalikova/@stasya_ru/@volkovihome/@weisbergfilms/@mofevna/@katyalelofficial/@alxmel
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