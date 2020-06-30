29 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала яркое селфи: «Всем автомобилистам привет!!!! Движение плотное... а Концерты пока запрещены».

Тина Канделаки показала, какой выглядела, когда ей было 18: «Журналисты часто спрашивали меня о том, что бы я сказала самой себе лет в восемнадцать. И ответ мой неизменен уже давно: №Ничего не бойся. Ни о чем не жалей. Ни о чем не проси. Шагай вперед молча"».

Елена Бирюкова радуется дарам природы: «Перешла на подножный корм! Земляника рядом в лесу! С детства люблю ходить за ягодами-грибами))) мои дети не особо».

Ирина Пегова и Денис Клявер показали, как эффектно носить маски. «За сверхзащитой не видно, но я вам там улыбаюсь», — прокомментировал певец.