passion.ru

29 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Фото из Instagram Натальи Подольской

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская показала яркое селфи: «Всем автомобилистам привет!!!! Движение плотное... а Концерты пока запрещены».

Тина Канделаки показала, какой выглядела, когда ей было 18: «Журналисты часто спрашивали меня о том, что бы я сказала самой себе лет в восемнадцать. И ответ мой неизменен уже давно: №Ничего не бойся. Ни о чем не жалей. Ни о чем не проси. Шагай вперед молча"».

Елена Бирюкова радуется дарам природы: «Перешла на подножный корм! Земляника рядом в лесу! С детства люблю ходить за ягодами-грибами))) мои дети не особо».

Ирина Пегова и Денис Клявер показали, как эффектно носить маски. «За сверхзащитой не видно, но я вам там улыбаюсь», — прокомментировал певец.

«Порхай как бабочка, жаль как пчела», — поделилась правилом Стефания Маликова.

Настя Задорожная узнала, что она — кумир Антона Шастуна.

Екатерина Волкова предстала в ярком образе: «Увидимся с вами на спектакле! Как же хочется так написать здесь, но думаю, что это произойдёт не раньше осени. Я честно безумно соскучилась по коллегам, репетициям, гастролям и даже недосыпам».

Мариус Вайсберг, Марьяна Спивак и Катя Лель показали фотографии с самыми близкими.

Фото и видео: Instagram/@nataliapodolskaya/@tina_kandelaki/@birukovagram/@denisklyaver/@pegovairina/@steshamalikova/@stasya_ru/@volkovihome/@weisbergfilms/@mofevna/@katyalelofficial/@alxmel

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!