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29 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Нюши

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Нюша показала романтичное фото с мужем. Алексей Ягудин поделился трогательным видео:

Юсиф Эйвазов показал фото с сыном Анны Нетребко, сумасшедший цвет волос которого (см. предыдущий выпуск) оказался временным.

Алена Хмельницкая собрала старые фотографии в один коллаж: «Искала фото для одного журнала, и как это обычно бывает, погрузилась в воспоминания далекие и не очень».

Наталья Водянова рассказала о своем попадании на обложку Forbes Russia: «Эта обложка — летний подарок всем тем, кто за последовательность, переходящую в настойчивость называет меня "Розовым Танком". Но отдаёте ли вы себе отчёт, мои румяные критики, что благотворительность более увлекательный драйвер, чем бизнес, сама индустрия благотворительности стремительно стареет (средний возраст донора 62 года) и наши сердца требуют перемен! Мы с командой @elbi и нашей маленькой армией пользователей, друзей и партнеров в таких же розовых очках меняем мир к лучшему с каждым нажатием Love Button! Спасибо Forbes за возможность рассказать о нашем путешествии! Делать добро — круто». Хайди Клум тоже показала обложку.

Дочь певицы Валерии поделилась старым видео:

Ксения Собчак зажгла с мужем:

Пятница,мы готовы!!!!!🎉🎉❤️😂😂😂

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Пинк поделилась фотографией с дочкой из продуктовой лавки.

Любовь Толкалину сравнили с эльфом на дереве. Екатерина Андреева занимается йогой в парке. Синди Кроуфорд напомнила подписчикам о фитнесе:

Анна Михалкова поделилась спортивной фотографией.

Фото: instagram

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