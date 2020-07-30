29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
47-летняя Хайди Клум показала селфи без макияжа. 54-летняя Наталья Штурм сделала селфи «при параде». 48-летняя Анна Нетребко покорила фанатов стройностью ног: «Buon Giorno, Venezia». 38-летняя Наталья Водянова похвасталась очень стройной фигурой.
Виктория Крутая поздравила папу с днем рождения и показала красивое фото с ним. Алла Пугачева опубликовала архивный снимок с ним: «Вот и стали мы на год взрослей и пора настает... Живи и радуйся. С Днем Рождения!»
Недавно ставшая мамой Катя Жужа похвасталась огромным букетом: «Я люблю тебя, ты лучший муж и папа».
Дарья Мороз показала подросшую дочку: «Строгая #дочьдочь #аннаконстантинна».
Сергей Безруков похвастался урожаем:
Сати Казанова рассказала об экологии:
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Моя ЭКО-позиция. ⠀ Я ценю ваше доверие, осознаю свою ответственность за него и, потому, хочу быть предельно искренней с вами. Эта искренность заключается в том, что я не совершенна. ⠀ Я не придерживаюсь фанатично эко-био-веган философии, иногда могу позволить себе съесть сыр и даже яйцо, когда чувствую в этом потребность и необходимость. ⠀ Я пользуюсь косметикой, понимая что на нашем рынке практически не существует на 100% экологичных брэндов - та, что существует, имеет очень ограниченный срок хранения с соблюдением определённого температурного режима. К сожалению, я не могу себе позволить собрать косметичку в дорогу только из таких продуктов. ⠀ Я с большим уважением отношусь к любой эко-инициативе со стороны как мини-брэндов, так и больших корпораций и беру в рекламу только то, чему я доверяю и что считаю безопасным для себя и для тех, кому я даю свою рекомендацию. Но это не всегда то, что тотально одобряется веган-сообществом. ⠀ Что касается одежды, я по-прежнему ношу обувь и сумки из натуральной кожи, но при этом полностью избавилась от всех видов натуральных мехов, потому что в какой-то момент я перестала чувствовать себя в них комфортно. Для кого-то это будет двойным стандартом - пусть будет так. ⠀ Я приняла решение в своем стремлении к совершенству учитывать три аспекта: время, место и обстоятельство. И если мой отец попросит у меня на обед тушённую баранину, я приготовлю её с большой любовью, почтением и благодарностью. И ни в коем случае не стану читать ему лекции о пользе и морали. ⠀ Для меня осуждение другого человека весит больше, чем не следование какой-либо концепции, даже самой благостной и духовной. Каждый находится на своём уровне сознания и поступает так, как считает верным. Давайте уважать право каждого человека идти своим путём. Ведь мир всегда начинается с "меня" ❤
Оксана Самойлова поделилась забавным видео о материнстве:
Певица Слава показала фото с отдыха: «Веселая семейка».
Джорджина Родригес — тоже.
Фото и видео: Instagram / @heidiklum / @nataliashturm / @anna_netrebko_yusi_tiago / @natasupernova / @victoriakrut / @alla_orfey / @katyajuja555 / @d_moroz / @nastya_slava / @georginagio / @s_bezrukov / @satikazanova / @samoylovaoxana
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