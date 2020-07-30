29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

47-летняя Хайди Клум показала селфи без макияжа. 54-летняя Наталья Штурм сделала селфи «при параде». 48-летняя Анна Нетребко покорила фанатов стройностью ног: «Buon Giorno, Venezia». 38-летняя Наталья Водянова похвасталась очень стройной фигурой.

Виктория Крутая поздравила папу с днем рождения и показала красивое фото с ним. Алла Пугачева опубликовала архивный снимок с ним: «Вот и стали мы на год взрослей и пора настает... Живи и радуйся. С Днем Рождения!»

Недавно ставшая мамой Катя Жужа похвасталась огромным букетом: «Я люблю тебя, ты лучший муж и папа».

Дарья Мороз показала подросшую дочку: «Строгая #дочьдочь #аннаконстантинна».

Сергей Безруков похвастался урожаем: