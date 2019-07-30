29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич призналась в любви мужу: «Я люблю твою улыбку. Я люблю в тебе все. С твоим днем, родной».
Тутта Ларсен поделилась романтической фотографией с супругом: «Мы любим море, море любит нас! Я тут дичаю конкретно. За месяц феном пользовалась 2 раза, косметикой один, утюгом — ни разу. Бюстгальтер пылится в шкафу. Немножко питекантропа есть в каждой женщине! Вы своего выгуливаете иногда?»
Катя Лель показала, как отдыхает ее дочь: «Вот такое настроение прислала моя Доченька из Артека».
Анастасия Стоцкая сделала косметический ремонт в детской с помощью наклеек.
Эвелина Бледанс сфотографировалась на прогулке с сыном.
Сергей Безруков порекомендовал: «Вот вам еще для настроения, Дорогие мои, Хоррошие!!! Пушгоры! Михайловское!!! Тригорское!!! Очень рекомендую, Дорогие мои! Тем более в этом году юбилей Александра Сергеевича! 220 лет! Посетите) Не пожалеете».
Ани Лорак порадовала фанатов своего творчества: «Мы готовим для вас много нового и интересного».
Наташа Королева анонсировала новый клип:
Певица Нюша показала очередное горячее фото: «We toastin' on cloud 9, now that's a rich girl view».
В фанатском сообществе Натальи Орейро опубликовали ее детское фото: «Для тех кто спрашивает где щечки. Вот они в 15 лет».
Гарик Мартиросян сделал забавное селфи: «"Октавиан Август едет на шашлыки к Марку Антонию". Музеи Ватикана. Селфи, холст, айфон».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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