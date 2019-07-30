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29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич призналась в любви мужу: «Я люблю твою улыбку. Я люблю в тебе все. С твоим днем, родной».

Тутта Ларсен поделилась романтической фотографией с супругом: «Мы любим море, море любит нас! Я тут дичаю конкретно. За месяц феном пользовалась 2 раза, косметикой один, утюгом — ни разу. Бюстгальтер пылится в шкафу. Немножко питекантропа есть в каждой женщине! Вы своего выгуливаете иногда?»

Катя Лель показала, как отдыхает ее дочь: «Вот такое настроение прислала моя Доченька из Артека».

Анастасия Стоцкая сделала косметический ремонт в детской с помощью наклеек.

Эвелина Бледанс сфотографировалась на прогулке с сыном.

Сергей Безруков порекомендовал: «Вот вам еще для настроения, Дорогие мои, Хоррошие!!! Пушгоры! Михайловское!!! Тригорское!!! Очень рекомендую, Дорогие мои! Тем более в этом году юбилей Александра Сергеевича! 220 лет! Посетите) Не пожалеете».

Ани Лорак порадовала фанатов своего творчества: «Мы готовим для вас много нового и интересного».

Наташа Королева анонсировала новый клип:

Певица Нюша показала очередное горячее фото: «We toastin' on cloud 9, now that's a rich girl view».

В фанатском сообществе Натальи Орейро опубликовали ее детское фото: «Для тех кто спрашивает где щечки. Вот они в 15 лет».

Гарик Мартиросян сделал забавное селфи: «"Октавиан Август едет на шашлыки к Марку Антонию". Музеи Ватикана. Селфи, холст, айфон».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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