29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Алена Шишкова поделилась теплым кадром из жизни с дочерью Алисой — девочка собирает маму на работу.
Ксения Бородина позирует на борту яхты в эффектном и стильном образе.
Ксения Собчак поделилась кадрами из путешествия по Черногории и рассказала о своих впечатлениях.
Анастасия Волочкова позирует на пляже у моря в мини-шортах кислотного оттенка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @pegovairina
Екатерина Волкова поделилась забавным видео — ее дети устроили соревнования своим любимцам, коту и собаке. Им нужно было пройти через препятствия — пес явно справился лучше. А вот кот, кажется, и вовсе не заморачивался над тем, что ему нельзя что-то сносить.
Настя Каменских в купальнике демонстрирует, каким должно быть идеальное утром — на отдыхе на балконе.
Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей отдыхает в Турции и постит яркие фотографии.
Алена Водонаева опубликовала фотографии с поля, усыпанного цветами. Сама она позирует в шикарном зеленом платье с открытыми плечами.
Валерия продемонстрировала прекрасную форму и очень стильный, мягкий пляжный образ в светлых тонах.
Ирина Пегова выложила солнечные селфи с утреннего променада — получилось очень по-летнему.
Певица Слава поделилась новым ярким образом своей дочери, тоже начинающей звезды. Поклонникам он пришелся по душе.
Фото: Instagram Насти Каменских, Валерии, Екатерины Волковой, Ирины Пеговой, певицы Славы, Леры Кудрявцевой, Алены Водонаевой, Алены Шишковой, Ксении Собчак, Ксении Бородиной
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