29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Волкова поделилась забавным видео — ее дети устроили соревнования своим любимцам, коту и собаке. Им нужно было пройти через препятствия — пес явно справился лучше. А вот кот, кажется, и вовсе не заморачивался над тем, что ему нельзя что-то сносить.