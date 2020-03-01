29 февраля - 1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Яны Рудковской
В эти выходные большая часть нашей редакционной ленты Instagram была посвящена приходу долгожданной календарной весны.
Кроме того, в это воскресенье, 1 марта, заканчивается масленичная неделя, и, по традиции, в этот день православные христиане просят прощения друг у друга.
Анастасия Волочкова провела выходные в романтическом путешествии с элементами экстрима.
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Спонтанное романтическое путешествие на вертолете.😉 За штурвалом -я😊 А на второй фото-то, что я всегда вожу с собой😂🥬 На всякий случай😉 Салат Свежий😂🥬 Покормить-то меня сложно..😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy #выходные
Юлия Барановская, Анна Хилькевич и другие звезды побывали на открытии крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений «Остров мечты».
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Мы с детьми сейчас на открытии уникального парка развлечений «Остров мечты» @dream_island_park - это первый в России крытый тематический парк развлечений площадью аж 300 тыс. кв. м. На территории парка невероятное количество аттракционов, 9 сказочных миров со всемирно известными персонажами и городской променад стилизованный под улицы разных стран - настоящий «русский Диснейленд». Что важно: билеты можно приобрести только на официальном сайте парка и в кассах, доступна система скидок, а в стоимость билета будет включено еще посещение кукольного театра. Нам с детьми понравилось. Кто уже был, делитесь впечатлениями😉 #ОстровМечтыАттракционы
Лолита Милявская на гастролях сама стирает футболки своих музыкантов.
Елена Перминова показала, как ее пятилетняя дочь учится кататься на лыжах.
Александр Овечкин похвастался своим очередным достижением – 700 забитых шайб и показал очень милое видео с сыном Сережей.
Алексей Ягудин покатался с дочкой Мишель на качелях.
Дана Борисова показала яркие кадры из Праги, а Дарья Повереннова – с озера Люцерн в Швейцарии.
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Очередной маршрут шёл вдоль озера Люцерн. Не остановиться было невозможно! Думаю, сегодняшние факты вам подарят много интересной информации. Городок Швиц (2-5 фото). Впервые Швиц был упомянут 14 августа 972 года. Именно отсюда и начала расти Швейцария. В 13-ом веке три лесных кантона: Швиц, Ури и Унтервальден объединились в борьбе против Габсбургов. В августе 1291 г. швейцарские общины заключили между собой постоянный оборонительный союз и подписали договор, известный как «Вечный союз», – первое документальное свидетельство сотрудничества между лесными кантонами. С этого года начинается официальная история швейцарского государства. После знаменательной Победы над Габсбургами жителей стали называть «швицами» вместо предыдущего названия союза «хельветиа». Это название и прижилось при росте страны, так что современное название – Швейцария – произошло именно от кантона Швиц. Помните «швейцарскую гвардию Ватикана»? Это всё те же наёмные военные, «швицеры», которые возвращались в свои родные места с деньгами и строили красивые дома, сохранившиеся до нашего времени. Свидетельством тому является самый старый в Европе дом (фото 2), 1287 года постройки. Любопытно, что рядом со Швицем находится знаменитая фабрика по производству военных ножей “Victorinox”. Придумал эти ножи швейцарец Карл Элзенер, в конце 18-го в. Назвал своё детище в честь своей матери Виктории, но когда была изобретена нержавеющая сталь, получившая своё международное название INOX, ну, дальше вы уже поняли! В 20 км находится ещё один знаменательный городок - Альтдорф (6-9 фото). Знаменит он красивым памятником национальному герою Швейцарии Вильгельму Теллю напротив ратуши, и домом, где ночевал Суворов (фото 7) во время своего знаменитого швейцарского похода. В Альтдорф Суворов прибывает 26 сентября 1799 года, ночует в доме, в котором сохранились еще его покои. Кстати, я готовлю ещё один пост про «Чёртов мост», слышали наверное? Место какое-то магическое и страшное одновременно... А этот рассказ хочу закончить фотографией озера. Потому что, что бы гениального не творил человек, природу обойти по красоте невозможно! Согласны? #дарьяповереннова #швейцария #заметкипутешественника #switzerland #schwyz
Жасмин поделилась фотографиями с празднования восьмилетия дочки.
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Отметили 8-летие нашей Маргариты, подарки распакованы, тортики доедены, блестки от бумажной дискотеки, наконец, вытряхнуты изо всей одежды, впечатления разложены по полочкам, и я начинаю делиться фото 🤪 Спасибо всем, кто помогал нам с подготовкой, особенно огромная благодарность бренду Саша Ким @sashakimofficial за яркое платье для встречи гостей 😍 Маргоша в восторге 👍 #Маргарита #8лет #ДеньРождения #Семья #Family
Елена Кулецкая поделилась радостной новостью – они с мужем начинают строить дом.
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А! Аа! ааАа!! Это официально, мы теперь.. Землевладельцы 🙈😳🤪 Сами того не планируя, 14 февраля мы с мужем сделали друг другу самый дорогой и значительный подарок ever. 🤣 Сделку на покупку участка продавец назначил именно на День Влюбленных, а мы и не стали возражать) Это было самое нестандартное и самое дорогое во всех смыслах «романтическое» свидание за всю историю наших отношений 😆 Теперь же все, свидетельство о собственности окончательно оформлено, и мы, наконец, начинаем эпопею СТРОИМ ДОМ! Сейчас вовсю его рисуем и бешено пытаемся понять, что нам в доме нужно, чтобы не городить лишних метров, но и не пожалеть потом, что что-то не учли.. В общем, простите, дорогие подписчики, но отныне помимо супчиков и детей, в мою ленту неизбежно вплетется фундамент, стройка и ... новый ремонт. #поехали #строимдом #запасаемпопкорн #theRomanovskiysFamily photo @polina_de_mallorca
Ольга Орлова показала красавицу-маму, Ксения Бородина похвасталась очередным достижением старшей дочери, Эшли Грэм поделилась нежным снимком с мужем и сыном, а Эмин Агаларов вспомнил свое детство.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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