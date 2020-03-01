passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

29 февраля - 1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 36

Фото из Instagram Яны Рудковской

Фото: Instagram Яны Рудковской

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

В эти выходные большая часть нашей редакционной ленты Instagram была посвящена приходу долгожданной календарной весны.

Кроме того, в это воскресенье, 1 марта, заканчивается масленичная неделя, и, по традиции, в этот день православные христиане просят прощения друг у друга.

Анастасия Волочкова провела выходные в романтическом путешествии с элементами экстрима.

Юлия Барановская, Анна Хилькевич и другие звезды побывали на открытии крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений «Остров мечты».

Лолита Милявская на гастролях сама стирает футболки своих музыкантов.

Елена Перминова показала, как ее пятилетняя дочь учится кататься на лыжах.

Александр Овечкин похвастался своим очередным достижением – 700 забитых шайб и показал очень милое видео с сыном Сережей.

Алексей Ягудин покатался с дочкой Мишель на качелях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

01.03.2020 @michelyagudina

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Дана Борисова показала яркие кадры из Праги, а Дарья Повереннова – с озера Люцерн в Швейцарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Очередной маршрут шёл вдоль озера Люцерн. Не остановиться было невозможно! Думаю, сегодняшние факты вам подарят много интересной информации. Городок Швиц (2-5 фото). Впервые Швиц был упомянут 14 августа 972 года. Именно отсюда и начала расти Швейцария. В 13-ом веке три лесных кантона: Швиц, Ури и Унтервальден объединились в борьбе против Габсбургов. В августе 1291 г. швейцарские общины заключили между собой постоянный оборонительный союз и подписали договор, известный как «Вечный союз», – первое документальное свидетельство сотрудничества между лесными кантонами. С этого года начинается официальная история швейцарского государства. После знаменательной Победы над Габсбургами жителей стали называть «швицами» вместо предыдущего названия союза «хельветиа». Это название и прижилось при росте страны, так что современное название – Швейцария – произошло именно от кантона Швиц. Помните «швейцарскую гвардию Ватикана»? Это всё те же наёмные военные, «швицеры», которые возвращались в свои родные места с деньгами и строили красивые дома, сохранившиеся до нашего времени. Свидетельством тому является самый старый в Европе дом (фото 2), 1287 года постройки. Любопытно, что рядом со Швицем находится знаменитая фабрика по производству военных ножей “Victorinox”. Придумал эти ножи швейцарец Карл Элзенер, в конце 18-го в. Назвал своё детище в честь своей матери Виктории, но когда была изобретена нержавеющая сталь, получившая своё международное название INOX, ну, дальше вы уже поняли! В 20 км находится ещё один знаменательный городок - Альтдорф (6-9 фото). Знаменит он красивым памятником национальному герою Швейцарии Вильгельму Теллю напротив ратуши, и домом, где ночевал Суворов (фото 7) во время своего знаменитого швейцарского похода. В Альтдорф Суворов прибывает 26 сентября 1799 года, ночует в доме, в котором сохранились еще его покои. Кстати, я готовлю ещё один пост про «Чёртов мост», слышали наверное? Место какое-то магическое и страшное одновременно... А этот рассказ хочу закончить фотографией озера. Потому что, что бы гениального не творил человек, природу обойти по красоте невозможно! Согласны? #дарьяповереннова #швейцария #заметкипутешественника #switzerland #schwyz

Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

Жасмин поделилась фотографиями с празднования восьмилетия дочки.

Елена Кулецкая поделилась радостной новостью – они с мужем начинают строить дом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

А! Аа! ааАа!! Это официально, мы теперь.. Землевладельцы 🙈😳🤪 Сами того не планируя, 14 февраля мы с мужем сделали друг другу самый дорогой и значительный подарок ever. 🤣 Сделку на покупку участка продавец назначил именно на День Влюбленных, а мы и не стали возражать) Это было самое нестандартное и самое дорогое во всех смыслах «романтическое» свидание за всю историю наших отношений 😆 Теперь же все, свидетельство о собственности окончательно оформлено, и мы, наконец, начинаем эпопею СТРОИМ ДОМ! Сейчас вовсю его рисуем и бешено пытаемся понять, что нам в доме нужно, чтобы не городить лишних метров, но и не пожалеть потом, что что-то не учли.. В общем, простите, дорогие подписчики, но отныне помимо супчиков и детей, в мою ленту неизбежно вплетется фундамент, стройка и ... новый ремонт. #поехали #строимдом #запасаемпопкорн #theRomanovskiysFamily photo @polina_de_mallorca

Публикация от ELENA KULETSKAYA (@elenakuletskaya)

Ольга Орлова показала красавицу-маму, Ксения Бородина похвасталась очередным достижением старшей дочери, Эшли Грэм поделилась нежным снимком с мужем и сыном, а Эмин Агаларов вспомнил свое детство.

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!